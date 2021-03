Joaquin Cortes a Verissimo ha raccontato della scomparsa di sua mamma, avvenuta nel 2008: il dolore del ballerino è stato troppo forte.

Sabato 20 marzo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin regalerà altre emozioni nel nuovo appuntamento del sabato. Elisabetta Canalis, Ornella Vanoni, Luigi Mastroianni, Rula Jebreal e Joaquin Cortes sono gli ospiti che vedremo nello studio di Canale 5. E’ proprio di quest’ultimo che vi parliamo. Il programma ha lanciato le anticipazioni delle parole del famosissimo ballerino che ha ricordato, commosso, la sua mamma scomparsa nel 2008.

Verissimo, Joaquin Cortes e la scomparsa della mamma: “Mi sono sentito perso”

Joaquin Cortes, ospite di Verissimo sabato 20 marzo, nello studio di Silvia Toffanin ha parlato della sua vita, delle sue origini ed ha ricordato la sua mamma, scomparsa nel 2008. E’ stato un dolore grande da sopportare: “Quando è successo stavo per mollare, mi sono sentito perso, ero da solo. Non volevo vedere nessuno, mi sono chiuso dentro la sua stanza e per alcuni mesi ho dormito sul suo letto. Non mangiavo e non dormivo più. Poi, un giorno ho sentito come un abbraccio, non c’era nessuno con me ma è stato come se mia mamma fosse lì a spronarmi di tornare a ballare, perché quello era il mio dono” ha confessato commosso. Le parole le riporta in esclusiva il portale ufficiale del programma.

Il dolore non si potrà mai rimarginare: per fortuna al suo fianco ha Monica, la sua dolce metà. “Stiamo insieme da dieci anni e abbiamo avuto due bambini. Non ero abituato a queste relazioni così lunghe. Poi gli arrivi di Romeo e Andrea hanno unito ancora di più il nostro legame. Non siamo sposati, perché quando c’è un sentimento vero non c’è bisogno di un documento che ufficializzi la storia”. Dalla loro unione sono nati due bambini: Cortes è un papà innamorato perso dei suoi figli.

Monica è il suo grande amore, ma la sua prima donna è stata la danza: Joaquin ha raccontato la sua passione scoperta da piccolo che non ha mai abbandonato.