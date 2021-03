L’incredibile storia di Samantha, protagonista della puntata di ieri sera di Vite al limite su Real Time: la youtuber ‘vittima’ dei suoi fan.

E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata di Vite al limite su Real Time: simbolo del programma, il medico chirurgo texano Nowzaradan, specializzato nel curare casi di obesità. Per il ritorno in tv del docu-reality, protagonista è stata Samantha Mason, che abbiamo visto nel 2019. Come riporta la rivista statunitense TvShowsace.com, la donna in passato era una Youtuber abbastanza conosciuta. Il suo discreto successo le aveva permesso di mantenersi con i guadagni ricavati dai suoi video in rete. Eppure, questa fama si è rivelata per lei una trappola. Infatti, quando decide di rivolgersi al Dott. Nowzaradan racconta di essere ingrassata per accontentare i suoi fan. Proprio così, Samantha veniva pagata per ingrassare!

Vite al limite, la storia di Samantha Mason: finita nella ‘trappola’ del successo

Ovviamente i problemi di salute non hanno tardato ad arrivare: mangiare senza limiti aveva compromesso seriamente il suo equilibrio psicofisico. Fortunatamente, oggi Samatha si è ripresa, stando a quanto si vede sul suo profilo Facebook. A quanto però il merito della sua guarigione non sarebbe del Dott. Nowzaradan. In un lungo post pubblicato sul celebre social network, la donna racconta di non essere stata operata dal famoso medico. Avrebbe deciso di curarsi altrove e quindi sarebbe guarita grazie ad un altro percorso e non a quello della clinica americana tanto conosciuta. Ci sarebbe poi una questione ancora non chiarita: la Mason ha scritto infatti di essere stata allontanata dal programma senza un motivo valido. Questa dichiarazione ha spiazzato tutti, ma per ora dalla produzione del programma non è arrivata nessuna risposta.

Cosa ne pensate? E soprattutto, avete visto che incredibile la storia di Samantha?