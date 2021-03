Amici 20, imprevisto a poche ore dal serale: brutto colpo per i tre allievi del talent show di Maria De Filippi.

Manca pochissimo all’inizio del serale di Amici 20. Questa sera, sabato 20 marzo 2021, andrà in onda la prima attesissima puntata della fase finale del talent show targato Maria De Filippi. Sfide, guanti di sfida e comparate: il serale, quest’anno, regalerà davvero tantissimi colpi di scena. Come anticipato da Maria De Filippi, questa sera ci saranno ben due eliminati, dei quali conosciamo già i nomi grazie alle anticipazioni trapelate sul web.(se non temete spoiler, cliccate qui per scoprire tutto.) Ma proprio a poche ore dalla prima puntata del serale, arriva una brutta notizia per tre degli allievi del talent. Un duro provvedimento disciplinare, che sarà scontato proprio nella puntata che vedremo in onda stasera. Scopriamo di cosa si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, imprevisto a poche ore dal serale: duro provvedimento per i tre concorrenti

Tutto pronto per la prima puntata del serale di Amici! Puntata che, come sappiamo, è già stata registrata qualche giorno fa, ma che sarà trasmessa questa sera, 20 marzo. I telespettatori non vedono l’ora di veder esibirsi i propri beniamini sul prestigioso palco di Amici, ma proprio a poche ore dal debutto è arrivata una brutta notizia. Nella puntata di oggi pomeriggio, gli allievi ricevono una comunicazione inaspettata, tutt’altro che piacevole. Si tratta di un provvedimento disciplinare per tre concorrenti. Ecco l’annuncio della produzione, comunicato in collegamento con la casetta degli allievi: “Nel corso dei mesi ad alcuni ballerini è stato ripetuto più volte di essere più veloci nei cambi costumi durante le puntate, in modo da non rallentare i ritmi di quello che resta un programma televisivo. In vista del serale e dopo le prove in studio abbiamo notato che il problema della lentezza del cambio di costumi non è stato risolto, anzi alcuni di voi continuano ad essere troppo lenti, rischiando di pregiudicare il rischio del programma.“

Chi sono gli allievi in punizione?

Di chi si tratta? Viene rivelato subito dopo: “Le persone a cui faccio riferimento sono Alessandro, Samuele e Serena”. A causa dei protocolli Covid, nessuno può aiutare i ballerini nel cambio costumi: per questa ragione sono state effettuate prove su prove. Che, però, per i suddetti allievi non hanno dato i risultato sperati: qual è la decisione della produzione? “L’eliminazione dei costumi dalle esibizioni durante le puntate di tutto il serale. Sarete voi, però, a decidere chi saranno i destinatari del provvedimento”.

Proprio così: è spettato agli allievi decidere chi dovrà subire questa punizione. E, in seguito ad una votazione, la decisione dei ragazzi è stata la seguente: soltanto Samuele, Serena e Alessandro non potranno utilizzare i costumi di scena al serale, mentre tutti gli altri ballerini potranno farlo. E voi, cosa ne pensate di questa decisione della produzione? Siete d’accordo o è una punizione troppo severa, considerando che durerà per tutte le puntate del serale?