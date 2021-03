Stasera andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 20, sapete che assisteremo ad un momento imperdibile? Non vediamo l’ora!

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Da questa sera, Sabato 20 Marzo, avrà inizio il Serale di Amici 20. Suddivisi in tre squadre e capeggiati da ben due professori, tutti i ragazzi scelti per questa fase finale del programma, da questa sera, vivranno una delle più grandi emozioni della loro vita. Sapete, però, cosa accadrà proprio tra pochissime ore? Sappiamo benissimo che, almeno per il momento, il Serale non è affatto in diretta, ma che la prima puntata è stata registrata. È proprio per questo motivo che, da come riportato da Il Vicolo delle News, siamo venuti a conoscenza delle prime anticipazioni, degli ospiti e della prima eliminata. Ma non solo. Da quanto si legge dal sito, sembrerebbe che, proprio questa sera, accadrà qualcosa davvero di impensabile. E che, senza alcun dubbio, regalerà un vero e proprio momento imperdibile per tutti i presenti in studio. Ed, ovviamente, tutti quelli a casa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 20, accadrà tra pochissime ore: momento imperdibile, non vediamo l’ora

Come ogni Serale di Amici 20 che si rispetti, anche quello che avrà inizio tra pochissime ore sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, tutti i ragazzi scelti per questa fase Finale avranno la possibilità di esibirsi dinanzi ai tre giurati, ma anche perché i momenti che vivremo durante la prima puntata saranno davvero irripetibili. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è davvero semplice: le anticipazioni! Leggendole con attenzione, siamo venuti a sapere di un momento davvero imperdibile. E che, senza alcun dubbio, scatenerà l’ilarità di tutto il pubblico. Non soltanto quello in studio, sia chiaro. Bensì anche quello a casa. Cosa accadrà? Volete saperlo? Ebbene: Maria De Filippi farà un ‘crudele’ scherzo a Sabrina Ferilli, ospite di questa prima puntata. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa farà credere all’attrice romana di dover scegliere il giurato che andrà a casa. E di cui prenderà il posto.

Insomma, sarà un momento davvero imperdibile, questo è sicuro. Anche perché, diciamoci la verità, conosciamo abbondantemente la spontaneità e simpatia di Sabrina Ferilli. Siete d’accordo con noi?