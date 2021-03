Al serale di Amici di Maria De Filippi non ci sarà, una pesante assenza nel programma: di chi si tratta.

Questa sera, sabato 20 marzo, inizia il Serale di Amici di Maria De Filippi; il talent show è davvero seguitissimo, tanto che gli ascolti sono elevatissimi. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e anche il resto del mondo, sta affrontando, sono stati apportati vari cambiamenti. Infatti, come ormai sappiamo, i ragazzi, ballerini e cantanti, hanno vissuto questi mesi, e ancora adesso, nella medesima casetta, senza aver nessun contatto con l’esterno. Questa vicinanza ha portato alla nascita di diversi legami, che hanno conquistato il pubblico. Ebbene, come abbiamo anticipato, la fase Serale è vicina, e i telespettatori sono in grande attesa per scoprire cosa succederà. Sicuramente, sarà uno spettacolo da togliere il fiato. Come sappiamo, tutti, sono riusciti a superare questo primo step, e sono giunti alla prossima tappa. Purtroppo, però, Amici perde un pezzo importante: una pesante assenza nel programma.

Amici di Maria De Filippi: al Serale non ci sarà, pesante assenza per la trasmissione

Siamo arrivati alla Fase Serale del seguitissimo talent show, Amici di Maria De Filippi. I ragazzi, ballerini e cantanti, sono riusciti tutti a superare il primo step, che li ha portati direttamente al Serale. Ebbene, proprio questa sera, sabato 20 marzo, ci sarà la prima puntata, e secondo le anticipazioni, ne vedremo delle belle. Tra gli ospiti, ci saranno Pio e Amedeo, e Sabrina Ferilli, mentre i Giudici di quest’edizione, sono Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino, e Stash dei The kolors. Purtroppo, però, questa ventesima edizione di Amici non avrà un pezzo importante: Giuliano Peparini, coreografo e direttore artistico, autore dei quadri che ci hanno travolto in questi anni, non ci sarà come direttore artistico. “Mi dispiace tantissimo, perchè la classe è eccezionale, ma devo essere onesto, l’anno scorso abbiamo fatto tre programmi in una sola stagione e non so quante coreografie e grafiche. In questo momento sono al 70%, e quindi ho bisogno di questa carica per ripartire e tornare ad essere il più possibile ispirato ad emozionarmi…“, ha espresso durante la puntata del 6 marzo Peparini.

Ebbene, il coreografo quest’anno non sarà presente in veste di direttore artistico, e al suo posto è già stato annunciato Stephane Jarny, coreografo internazionale, ha curato spettacoli teatrali e televisivi in tutto il mondo, collaborando con grandi artisti. Sicuramente, anche Jarny saprà stupirci e ci conquisterà con i suoi meravigliosi spettacoli, che metterà in scena, attraverso i ragazzi presenti nella scuola. Tutto questo al Serale di Amici di Maria de Filippi.

La prima puntata del seguitissimo talent show andrà in onda proprio questa sera, sabato 20 marzo, e l’attesa è già alta. Sicuramente le nostre aspettative non saranno deluse!