Sangiovanni è uno degli allievi della scuola di Amici, ma avete mai visto com’era da bambino? Sul suo Instagram, spunta lo scatto.

È uno dei giovanissimi talenti della scuola di Amici, Sangiovanni. Entrato nella scuola di Amici sin dalla prima puntata di questa ventesima edizione del talent, il cantautore ha saputo conquistare un’attenzione davvero particolare fin da subito. Con i suoi inediti ‘Lady’, ‘Tutta la notte’ e ‘Guccy Bag’, il buon Damian Giovanni Pietro, questo è il suo nome di battesimo, ha incantato davvero tutti. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi l’avete mai visto da bambino? State tranquilli: ve lo mostriamo noi! ‘Spulciando’ con attenzione il profilo Instagram del buon Sangiovanni, abbiamo rintracciato una sua foto del passato. Che, soprattutto, lo ritrae quando era davvero piccolo piccolo. Volete vederla anche voi? Ve la mostriamo immediatamente, non temete! Vi assicuriamo, però: lo scatto ha conquistato davvero tutti. Ed, attualmente, conta una vera e propria pioggia di likes. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sangiovanni da bambino, avete visto anche voi? Lo scatto inedito del passato

In un nostro recentissimo, è vero, vi abbiamo parlato di Giulia Stabile e di com’era la giovanissima ballerina prima di entrare nella scuola di Amici. Adesso, però, siete curiosi di sapere com’era da bambino il simpaticissimo Sangiovanni? Sappiamo benissimo che i due ragazzi, all’interno della scuola, si sono particolarmente legati. Fino poi ad innamorarsi reciprocamente. Ecco, la domanda che, però, adesso vi facciamo è un’altra: avete mai visto il giovanissimo Sangiovanni da bambino? Ebbene, se siete curiosi di vederlo, non potete fare a meno di andare un po’ più giù. Ed ammirare la dolcezza di questo foto del passato.

‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, quindi, abbiamo rintracciato questa foto del passato di Sangiovanni. Ed, ammirandola con attenzione, non abbiamo affatto potuto fare a meno di ammirare la dolcezza di questo scatto. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Ma ce lo testimoniano e, soprattutto, confermano i numerosi likes giunti a corredo della foto. Diteci la verità, non è dolcissimo?