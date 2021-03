Sarà ospite il 21 marzo a Domenica Live Azzurra De Lollis, figlia della celebre Sandra Milo: ricordate in quale film l’abbiamo vista?

Farà parte del ricco menù di personaggi che siederanno nel salotto di Barbara D’Urso nella prossima puntata di Domenica Live, in onda dopodomani 21 marzo. Azzurra De Lollis è un’attrice ed anche una figlia d’arte. Sua madre infatti è la celebre Sandra Milo, una delle donne più belle della storia del cinema italiano. Ma cosa sappiamo di lei? Per cominciare, diciamo che è il suo nome completo è Maria Azzurra ed è nata il 5 maggio del 1970, quindi tra pochi mesi compirà 51 anni. E’ la terza figlia di Sandra la quale ha avuto Debora dalla relazione passata col produttore Moris Ergas e con Ottavio De Lollis ha avuto Ciro e lei. In un’intervista rilasciata dalla Milo nel 2019 a Diva & Donna, l’attrice ha raccontato che Azzurra, nata con un parto prematuro, venne alla luce cianotica. Il fatto che sia riuscita a restare in vita, per la Chiesa Cattolica è da considerarsi un miracolo. Ma c’è un altro episodio che ha caratterizzato la vita dell’attrice, scopriamolo insieme.

Azzurra De Lollis, a quale film ha partecipato: lo ricordate?

Azzurra è stata cresciuta solo dalla madre a seguito della fine della relazione tra i genitori. Tempo fa, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Milo aveva raccontato di non sapere neanche dove viva il padre dei suoi figli. Madre e figlia condividono lo stesso tetto anche attualmente, Ciro invece è diventato padre nel 2015 ed ha una compagna. Quando era adolescente, la De Lollis insieme ai genitori riuscì a salvarsi da una sparatoria all’aeroporto di Fiumicino. Come vi abbiamo anticipato, Azzurra è apparsa in un film a cui ha partecipato anche Sandra. Si tratta della pellicola Nel Cuore di Una Vita.

Molto riservata riguardo alla sua vita privata, non si sa se abbia un compagno oppure no.