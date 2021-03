Durante la puntata dello show Canzone segreta uno stranissimo imprevisto ha colpito il pubblico: c’entra Alba Parietti.

Il 12 marzo è andata in onda la prima puntata del seguitissimo show Canzone Segreta, che vede la conduzione della bella Serena Rossi. In ogni puntata alcuni personaggi dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della cultura si alternano su una poltrona bianca e vivono sorprese e ricordi ispirati al loro brano del cuore, che viene cantato da uno o più ospiti segreti, molto vicini a loro. Ebbene, durante la puntata di ieri sera, venerdì 19 marzo, c’è stato uno stranissimo imprevisto in diretta: c’entra Alba Parietti, cos’è successo.

Canzone Segreta, imprevisto in diretta: c’entra Alba Parietti, cos’è successo durante lo show

Ieri sera, venerdì 19 marzo, è andata in onda la seconda puntata dello show Canzone Segreta. Il programma è condotto dalla meravigliosa Serena Rossi, che sta letteralmente conquistando il pubblico in veste di conduttrice. L’attrice sta dimostrando di essere in grado di sapere abbracciare qualsiasi ambito. Ebbene, durante la puntata appena terminata, c’è stato un imprevisto in diretta. Infatti, nel corso della sorpresa a Marcella Bella, a salire sul palco sono state Anna Tatangelo, che ha cantato per lei, e Alba Parietti, che ha ballato travestita da drag queen. Una volta conclusasi l’esibizione, Marcella ha raggiunto il palco per poter ringraziare gli ospiti. Ma rivolgendosi ad Alba, ha stupito, chiedendo: “Chi è questa signora?“, sorprendendo proprio tutti, e Serena Rossi dal canto suo ha affermato: “Non l’ha riconosciuta!“, ridendo per l’accaduto. “Sono Alba Parietti, mi sono venuti i capelli bianchi a forza di stare dietro a te”, ha dichiarato Alba.

Un imprevisto che ha lasciato decisamente tutti senza parole, ma piacevolmente sorpresi, e ovviamente entusiasti della performance portata in scena. Per l’omaggio a Marcella Bella, non solo Anna Tatangelo e Alba Parietti, ma anche i figli dell’artista, Carolina e Tommaso. Che magnifica sorpresa!