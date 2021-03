Romina Power, durante la trasmissione Canzone Segreta, ha tirato in ballo Barbara D’Urso: è successo tutto in diretta.

Una puntata scoppiettante e sicuramente ricca di emozioni quella appena terminata dello show Canzone Segreta, che vede la conduzione della meravigliosa Serena Rossi. Infatti, nella diretta di ieri, venerdì 19 marzo, non sono mancate le sorprese, che hanno contornato la puntata. A partire dall’imprevisto che ha visto protagonista Alba Parietti, durante l’omaggio per Marcella Bella. Imprevisto che non è passato inosservato, e che ha lasciato grandi sorrisi e tanto stupore. Il primo personaggio, però, di Canzone Segreta, è stata Romina Power, che una volta al centro dello studio, ha tirato in ballo proprio l’amatissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso. Ma il motivo, esattamente, qual è? Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Romina Power, tira in ballo Barbara D’Urso durante Canzone Segreta: è successo in diretta

Soltanto da qualche settimana ha avuto inizio il programma di Serena Rossi, ovvero Canzone Segreta. Una trasmissione che vede al centro dello studio un ospite, che viene omaggiato con la sua canzone del cuore, cantata da ‘qualcuno’ a lui vicino, che sia un parente, un amico. Ebbene, nella puntata andata in onda ieri, 19 marzo, non sono mancati i colpi di scena. Il primo personaggio protagonista della diretta è stata Romina Power. L’artista, una volta seduta al centro del palco, è stata travolta ed abbagliata dalle luci dello studio. Proprio per questo, si è lasciata andare ad una battuta e ha tirato in ballo Barbara D’Urso: “Sembrano le luci della D’Urso“, ha affermato la cantante.

Ovviamente, in modo del tutto ironico e con una grande spensieratezza, dato che, come sappiamo, Romina è da anni una grande amica della conduttrice Mediaset. Lo spettacolo è proseguito, e sul palco sono saliti per la sorpresa alla donna, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che hanno cantato per lei “Mi sono innamorato di te”, facendo emergere una grande emozione.