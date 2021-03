Luigi Mastroianni sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo, ma chi è esattamente? Età, fidanzata e dove l’abbiamo visto.

Anche oggi, Sabato 20 Marzo, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Intorno le 16:00, dopo quindi l’appuntamento del sabato pomeriggio con Amici, Silvia Toffanin sarà al timone di un’ennesima puntata del suo show più che imperdibile. Ricca di ospiti davvero eccezionali e di racconti più che emozionanti, i personaggi che si alterneranno all’interno dello studio televisivo di Cologno Monzese si racconteranno senza troppi peli sulla lingua all’incantevole padrona di casa. Tra questi, spunta anche il nome di Luigi Mastroianni. Reduce dal successo del suo libro ‘Mio fratello è un gigante’, dedicato appunto a suo fratello Salvo, il giovanissimo siciliano sarà ospite, per la prima volta in assoluto, ospite di Verissimo. In attesa, però, di scoprire le sue parole e le sue emozioni, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Se, appena avete letto il suo nome, avete pensato che non vi è affatto nuovo, avete pienamente ragione. Seppure per la prima volta a Verissimo, Luigi ha già preso parte ad un programma televisivo. Quale? Scopriamolo insieme.

Chi è Luigi Mastroianni: età, carriera, Instagram e dove l’abbiamo già visto

Chi è esattamente Luigi Mastroianni? In attesa di scoprire le sue parole nello studio televisivo di Verissimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Benissimo: ci pensiamo noi. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il bel Mastroianni sia nato nel 1995 a Catania, in Sicilia. E che, ottenuto il diploma di ragioneria, abbia intrapreso gli studi universitari. In particolare, quelli legati al mondo di Giurisprudenza. Ma non solo. Oltre ad essere uno studente, sembrerebbe che Luigi abbia coltivato anche una delle sue più grandi passioni: la musica. Sul suo profilo Instagram, infatti, ci sono tantissime fotografie che lo ritraggono dietro la consolle. Luigi, infatti, è un affermatissimo ed amatissimo deejay. Cosa sappiamo della sua famiglia? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Sappiamo, però, che Luigi è particolarmente legato ai suoi due genitori. E a suo fratello Salvo. Su Instagram, infatti, sono davvero tantissimi gli scatti che li ritraggono insieme. Ricordate, però, dove abbiamo già visto il bel Mastroianni? Se anche voi avete pensato che il suo nome non vi è affatto nuovo, avete ragione. Circa due anni fa, infatti, Luigi ha preso parte a Uomini e Donne. Dapprima come corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella ed, in seguito, come tronista, il bel siciliano è stato uno dei volti di puntata delle edizioni scorse di Uomini e Donne.

Chi è la sua nuova fidanzata?

Sappiamo benissimo che, dallo studio televisivo di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni è uscito in compagnia della sua corteggiatrice, Irene Capuano. La loro relazione, una volta spenti i riflettori, è durato poco meno di un anno. La domanda sorge spontanea: ha una nuova fidanzata? Assolutamente si! E, da come si può chiaramente comprendere dai loro scatti social, sembrerebbe che i due siano davvero affiatati ed innamorati. La fortunata si chiama Anna. E, purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono minime. L’unica cosa di cui abbiamo certezza è che, nei mesi scorsi, ha terminato il suo percorso di studi universitario.

Seguirete la sua intervista a ‘Verissimo’? Noi decisamente si!