A sorpresa, Diletta Leotta, nella giornata della festa del papà, ha pubblicato una foto con il padre: “Io sono lui, ma bionda e senza baffi”.

Diletta Leotta è una conduttrice italiana e conduttrice radiofonica, nota, in particolare, per le sue partecipazioni a programmi sportivi. Si è laureata in giurisprudenza, e in questi anni ha dimostrato un grande talento. La conduttrice, proprio l’anno scorso, è arrivata sul palco dell’Ariston, sorprendendo tutti. Infatti, la donna ha affiancato Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo, riscontrando un certo successo. Anche su instagram è davvero tanto seguita, e proprio qui, ieri, nella festa del papà, ha pubblicato lo scatto insieme al suo amato padre: “Io sono lui, ma bionda e senza baffi”.

Diletta Leotta non smette mai di stupire, con il suo profondo talento è arrivata davvero in alto, tanto da divenire una bravissima conduttrice. Soltanto l’anno scorso l’abbiamo vista in veste di co-conduttrice affiancare al Festival di Sanremo 2020, Amadeus. Proprio sul palco della Kermesse musicale ha conquistato proprio tutti. Ebbene, oggi, Diletta è seguitissima, e anche su instagram conta un profilo di ben oltre i 7 milioni di follower, è incredibile. A sorpresa, nella giornata di ieri, 19 marzo, ovvero per la festa del papà, ha pubblicato uno scatto insieme al suo amato padre: “Non si direbbe, ma la verità è che io non sono altro che lui, ma bionda e senza baffi.. auguri papà“, ha scritto in didascalia in basso all’immagine.

Come è possibile vedere dallo scatto, la somiglianza è evidente, insieme sono davvero bellissimi. L’immagine è contornata dai loro splendidi sorrisi, il tutto in una bellissima atmosfera amorevole. Ovviamente, la foto non poteva passare inosservata, e molti utenti, suoi follower, hanno commentato il post con numerosi complimenti, in particolare rivolti all’uomo, per la bellissima figlia.