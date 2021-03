Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto in tv davvero giovanissima, ma sapete dove l’ha fatto? Non è come tutti pensate: i dettagli.

Dopo anni di ‘lontananza’ dal piccolo schermo, Elisabetta Canalis è pronta a ritornare su Canale 5. Proprio oggi, Sabato 20 Marzo, l’ex velina di Striscia la Notizia sarà ospite di Verissimo. Si, avete letto proprio bene: insieme a Joaquin Cortes, Luigi Mastroianni, Ornella Vanoni e tantissimi altri, anche la bellissima sarda sarà in compagnia di Silvia Toffanin. Nel frattempo che, però, aspettiamo le sue parole e scopriamo cosa racconterà alla padrona di casa, siete curiosi di venire a sapere qualche cosa in più su di lei? Dal punto di vista sentimentale e privato, sappiamo che è felicemente sposata con Brian Perri. E che, insieme a lui e alla sua bellissima primogenita Skyler, vive a Los Angeles. Ma della sua carriera, ad esempio, cosa occorre sapere? Si, avete ragione: è praticamente dal 1999 che la bella Canalis cavalca l’onda del successo. Eppure, se vi dicessimo che la sua apparizione sul bancone di Striscia la Notizia non è stata affatto la prima, ci credereste? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il debutto di Elisabetta Canalis sul piccolo schermo sia avvenuto un po’ di tempo prima. Volete saperne di più? Scopriamolo.

Elisabetta Canalis, quando è avvenuto il suo debutto? Non tutti lo sanno

Nata a Sassari il 12 Settembre del 1978 e conclusi i suoi studi, Elisabetta Canalis si getta a capofitto nel mondo dello spettacolo. Da sempre la sua più grande passione, la bellissima sarda entra così in questo mondo, non uscendone più. Nonostante, infatti, adesso sia letteralmente lontana dalle telecamere, la bellissima Elisabetta continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Ricordate, però, quando è avvenuto il suo debutto in tv? Si, avete ragione: correva esattamente l’anno 1999 quando, in compagnia della biondissima Maddalena Corvaglia, la Canalis si divertiva sul bancone di Striscia la Notizia nelle vesti di velina ‘mora’. E, da quel momento, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Se, però, vi dicessimo che il debutto sul piccolo schermo di Elisabetta Canalis non risale affatto a quell’anno, ci credereste? Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il suo ruolo da velina nel tg satirico di Antonio Ricci ha consacrato la sua popolarità, ma non sembrerebbe essere la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Sembrerebbe, infatti, che, prima di esso, la sarda abbia partecipato ai casting per un film di Leonardo Pieraccioni, sia stata scelta come valletta dei Telegatti ed, infine, sia stata protagonista di una pubblicità televisiva.

Cosa ci dite di questo ‘retroscena’? Voi ne eravate a conoscenza?