Elisabetta Gregoraci mostra il suo outfit sui social, il prezzo del suo maglione è stellare: ecco quanto costa.

È stata una delle concorrenti più amate del GF Vip 5. E, ora che il reality è terminato, è una delle più seguite sui social. Parliamo della bellissima Elisabetta Gregoraci, che nella casa più spiata della tv ha partecipato al primo reality in assoluto della sua vita. Un’esperienza bellissima per la showgirl calabrese, che si è fatta conoscere a 360 gradi, conquistando il pubblico. Che continua a seguirla attraverso i social, in particolare Instagram. Lì, il suo profilo conta più di 1 milione e 800 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E dei suoi impeccabili look! Gli outfit della Gregoraci, infatti, sono sempre nell’occhio del ciclone: la showgirl è una vera e propria icona di stile ed eleganza. E a colpire molti oggi è stato il maglioncino indossato da Elisabetta. Curiosi di scoprire qualcosa in più sul capo? Siete nel posto giusto!

Elisabetta Gregoraci incanta tutti col suo look: il prezzo del suo maglione è da capogiro

Elisabetta Gregoraci è una vera e propria regina di stile. I suoi look, mai banali, catturano l’attenzione di tantissime persone, che giorno dopo giorno ne ammirano l’eleganza. Sui social, esistono anche diverse pagine dedicate proprio all’abbigliamento e agli accessori proposti dalla splendida calabrese. Una di queste pagine è Eligregstyle, che, anche oggi, ha fornito alcuni dettagli sul look della Gregoraci. In particolare, sul maglione indossato da Elisabetta. Si tratta di un capo firmato Gucci e il prezzo non passa inosservato: 4980 euro! Anche gli stivali indossati dall’ex gieffina sono incantevoli: si tratta di un modello Hermes, dal valore di 2010 euro. Insomma, anche oggi Elisabetta ha lasciato il segno!

Eh si, un look davvero spettacolare! Per non perdervi neanche un outfit della meravigliosa Elisabetta, non vi resta che seguirla su Instagram. Il suo profilo è sempre aggiornato e ricco di contenuti super interessanti! Non ve ne pentirete!