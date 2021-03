Emanuele Filiberto, sapete dove vive il membro di Casa Savoia?

Sapete dove vive Emanuele Filiberto di Savoia? Ve lo sveliamo noi in questo articolo dedicato proprio a lui

Emanuele Filiberto di Savoia è nato a Ginevra il 22 giugno 1972. Egli è membro di Casa Savoia, essendo figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, nonché nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. Egli sarebbe Principe di Piemonte nella linea di successione di Casa Savoia, ma la sua posizione non è riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Il Principe è nato e vissuto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d’Italia. Egli ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto alla fine del 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio. È proprio nel nostro paese, infatti, che il Principe ha costruito la sua figura professionale, diventando anche un personaggio televisivo. Il Principe è stato ospite di Quelli che il calcio… nella stagione 1995-1996, ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2009, a Pechino Express nel 2012 e ad Amici Celebrities nel 2019.

Dove vive Emanuele Filiberto di Savoia?

Come abbiamo già spiegato, fino al 2002 Emanuele Filiberto ha vissuto in Svizzera, dato che gli eredi maschi di Casa Savoia erano esiliati dall’Italia. Nel 2002, in seguito alla cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio, il Principe ha potuto mettere piede in Italia. A quanto pare, però, la sua residenza non si trova in Italia. Il membro di Casa Savoia, da buon reale, possiede moltissime proprietà, alcune anche molto sfarzose. Qualche tempo fa, ad esempio, ha mostrato le bellezze della sua abitazione di Ginevra. Attualmente, però, il Principe pare non risieda neanche a Ginevra. Egli, secondo alcune indiscrezioni raccolte sul web, risiederebbe nel Principato di Monaco insieme alla moglie Clotilde Courau e le loro due figlie, Vittoria Chiara e Luisa. Il Principe possiede un’abitazione anche a Parigi, presa di mira nel luglio 2019 da un gruppo di ladri che hanno scassinato tutte le serrature e sono riusciti ad entrare senza essere visti da nessuno. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il bottino che hanno portato a casa si aggirerebbe intorno ai 500 mila euro. I ladri avrebbero rubato anche l’anello di fidanzamento disegnato dallo stesso Emanuele per sua moglie.

Chi è la moglie

La moglie di Emanuele Filiberto di Savoia è Clotilde Courau, attrice francese nata nell’Alta Senna il 3 aprile 1969. Ha esordito al cinema nel 1990 con il film Il piccolo criminale di Jacques Doillon, vincendo il premio alla miglior attrice al Festival internazionale di Berlino. È divenuta così una dei nuovi idoli del cinema francese, prendendo parte a numerosi film con numerosi registi. Di recente è stata protagonista nel film Non ci posso credere con Stefano Accorsi.