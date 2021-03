Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi sabato 20 Marzo: i numeri vincenti in tempo reale; controlla la tua schedina e scopri se hai vinto.

Tutto pronto per l’ultima estrazione di questa settimana: le estrazioni dei principali giochi si tengono, infatti, ogni martedì, giovedì e sabato. E questa sera, sabato 20 marzo 2021, a partire dalle ore 20.00 saranno disponibili online tutte le combinazioni vincenti di tutte le ruote del Lotto, più quella nazionale, la sestina vincente del SuperEnalotto, con numero Jolly e Numero Superstar, e i numeri vincenti del 10eLotto, con Numero Oro e Doppio Oro. Tantissimi premi in palio per i fortunati vincitori, che riusciranno a centrare i numeri esatti. Il montepremi più appetibile è, senza dubbio, quello del fatidico 6 al Superenalotto: il jackpot è in continua crescita e questa sera ha raggiunto quota 124.3 milioni di euro. Una cifra da capogiro: riuscirà qualcuno a portarsela a casa? Per scoprire se la dea bendata è dalla tua parte questa sera, controlla la tua schedina a partire dalle ore 20.00. In bocca al lupo!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi sabato 20 Marzo: controlla la tua schedina e scopri se hai vinto

Curioso di scoprire se anche tu sei tra i fortunati vincitori di questa sera, sabato 20 marzo 2021? Sei nel posto giusto! A partire dalle ore 20.00 riporteremo tutte le combinazioni vincenti di Lotto, Superenalotto, 10eLotto. Il premio più ambito resta quello della sestina del Superenalotto, ben 124,3 milioni di euro. E il famoso 6 manca ormai da un bel po’ di tempo, esattamente dal 7 luglio del 2020, quando il fortunato vincitore conquistò circa 60 milioni di euro. Il jackpot, oggi, è quasi il doppio! Qualcuno riuscirà a centrarlo con le estrazioni di stasera? Noi lo speriamo! Non ti resta che controllare la tua schedina, Buona fortuna!

Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri del Superenalotto

Numeri Vincenti: Numero Jolly: Numero SuperStar: 10 e Lotto I numeri vincenti: Numero Oro: