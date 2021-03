Giulia Stabile prima di Amici 20: spunta uno scatto da bambina della ballerina, il sorriso è identico!

Finalmente è arrivato il grande giorno! Parliamo dell’inizio del serale di Amici 20, che partirà proprio questa sera, sabato 20 marzo 2021, su Canale 5. Come sempre, infatti, anche quest’anno la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolgerà in prima serata, ogni sabato su Canale 5. Un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dalla novità delle tre squadre. E la prima puntata del serale è davvero scoppiettante: le anticipazioni sono già trapelate sul web e, se non temete spoiler, potete leggerle e scoprire cosa accadrà questa sera. Tra le allieve che si esibiranno sul prestigioso palco di Amici c’è anche lei, Giulia Stabile, una delle ballerine di questa edizione. Timida e ingenua di carattere, quando balla Giulia si trasforma e incanta tutti con le sue coreografie: non a caso, è tra i concorrenti preferiti dal pubblico! Grazie ad Amici ha raggiunto il successo, ma siete curiosi di vedere uno scatto di Giulia da bambina? Ve lo mostriamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Giulia Stabile prima di Amici 20: l’avete mai vista da bambina? Lo scatto condiviso su Instagram

Giulia Stabile è una delle concorrenti di questa edizione di Amici. La ballerina è una vera protagonista di questa edizione e c’è chi scommette che sarà proprio lei a trionfare alla fine! Nel frattempo, però, Giulia si esibirà al serale, che partirà proprio questa sera, su Canale 5. La ballerina fa parte della squadra Pettinelli- Peparini, composta solo da tre allievi, Giulia, Samuele e AkaSeven. “Pochi ma buoni!”, hanno dichiarato le prof. In attesa di vederla ballare questa sera, ecco uno scatto di Giulia da bambina. A condividerla è stata proprio lei sul suo canale Instagram qualche tempo fa. Un dettaglio balza subito agli occhi: il suo sorriso contagioso è identico! Splendida e solare già da bambina, date un’occhiata:

Eh si, Giulia era simpaticissima già da bambina! Il post è stato invaso dai likes dei fan, che supportano la ballerina in questa avventura ad Amici. Pronti a vederla danzare nella prima puntata del serale? Appuntamento questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40 circa! Le emozioni da vivere saranno davvero tantissime. E voi, per quale squadra farete il tifo al serale?