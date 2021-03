Marco Maddaloni torna sui social dopo la breve esperienza all’Isola dei Famosi: ecco il suo messaggio pubblicato poco fa

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni ha abbandonato il programma. La sua esperienza, infatti, è giunta al termine. Il judoka, da campione in carica del reality show, ha cercato di insegnare in pochi giorni ai parassiti le regole di sopravvivenza. Il napoletano ha insegnato a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ad accendere il fuoco, a pescare e soprattutto a sopravvivere. Gli insegnamenti di Maddaloni serviranno sicuramente ai due parassiti, i quali adesso dovranno vedersela da soli. Come andrà a finire? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate.

Isola dei Famosi, le parole di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni torna sui social dopo l’esperienza in Honduras. Il judoka ha vissuto per circa quattro giorni sull’isola dei parassiti, cercando di insegnare a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo le basi della sopravvivenza. Dopo essersi riappropriato del suo cellulare, oltre a chiamare la sua famiglia, Maddaloni ha commentato sui social un video dei suoi ex compagni d’avventura. L’account social de L’Isola dei Famosi, infatti, ha pubblicato un video in cui mostra gli ultimi consigli impartiti dal judoka ai parassiti. Maddaloni ha così commentato: “I miei parassiti. Fidatevi, ci daranno grandi soddisfazioni“.

Maddaloni pare essere sicuro delle qualità di Fariba e Ubaldo. I due parassiti scopriranno nelle prossime puntate la loro sorte. Nella scorsa puntata, i due sono stati raggiunti dal visconte, primo eliminato di questa edizione, che, dopo una lunga esitazione, ha deciso di abbandonare il programma. Fariba e Ubaldo, dunque, sono rimasti nuovamente soli, ma si spera che nella prossima puntata possano essere raggiunti da qualche altro naufrago. Al televoto ci sono Angela Melillo e Akash. Chi perderà al televoto è probabile raggiunga l’isola dei parassiti. A quel punto spetterà all’eliminato deciderà se restare o meno nel programma.