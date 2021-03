Attualmente, Joaquin Cortes è felicemente sposato ed innamorato, ma sapete chi è stata la sua ex compagna? È una modella affermatissima.

Sarà uno dei protagonisti indiscussi di questo Sabato pomeriggio, Joaquin Cortes. Ospite, insieme a tantissimi altri incredibili personaggi, della puntata odierna di Verissimo, il bellissimo ed affascinante ballerino di flamenco si racconterà senza filtri alla padrona di casa. È proprio a Silvia Toffanin, come detto anche in un nostro recentissimo articolo, che il bel Cortes svelerà un dramma vissuto anni fa. E di quanto questo abbia fortemente condizionato il suo essere. In attesa di scoprire le sue parole, però, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In particolare, cosa sappiamo della sua vita privata? Attualmente, stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram ufficiale, sembrerebbe che Joaquin sia felicemente sposato e padre di due splendidi bambini. Cosa sappiamo, però, della sua vita sentimentale pregressa? Sapete che Joaquin Cortes è stato fidanzato con una bellissima ed affermata modella? Si, avete letto proprio bene: di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme chi è l’ex compagna del bel ed affascinante spagnolo.

Joaquin Cortes, chi è l’ex compagna?

Dal punto di vista professionale e lavorativo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa di Joaquin Cortes. Ballerino di fama mondiale, lo spagnolo decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, della sua vita sentimentale? Prima di parlare della sua attuale moglie e della fantastica famiglia creata in questi anni, siete curiosi di sapere chi è stata l’ex compagna di Cortes? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi assicuriamo, il nome dell’ex fidanzata del ballerino non vi sarà affatto nuovo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: l’ex compagna di Joaquin è un volto molto conosciuto ed apprezzato e, soprattutto, più che noto nell’ambito della moda. Di che cosa stiamo parlando? O, per meglio dire, di chi stiamo parlando? Ebbene: se vi dicessimo Naomi Campell, ci credereste? Beh, fareste bene a farlo, perché è proprio così. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra la modella britannica e il ballerino di flamenco ci sia stata una relazione durata all’incirca due anni. In particolare, dal 1996 al 1998. Un retroscena davvero inedito, vero?

Cosa sappiamo su sua moglie oggi

Naufragata la storia d’amore con Naomi Campbell, ovviamente, Joaquin Cortes si è rifatto una vita. E ce lo testimoniano i suoi scatti su Instagram. È proprio qui che, spesso e volentieri, il ballerino di flamenco condivide foto in compagnia di sua moglie e dei suoi bambini. Chi è lei? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la consorte di Cortes si chiami Monica Moreno. E che, a quanto pare, di professione sia una psicologa.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?