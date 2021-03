Luca Ward è un famosissimo attore e doppiatore, vi ricordate com’era in Elisa di Rivombrosa? Spunta lo scatto ‘inedito’: com’è cambiato.

È stato uno dei recentissimi concorrenti di Tale e Quale Show, Luca Ward. Attore famosissimo e doppiatore super amato, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero strepitoso. Impossibile, infatti, dimenticare il suo ruolo nella serie televisiva ‘Le Tre Rose di Eva’, dove interpretava il ruolo del temibile Ruggero Camerana, e in tantissimi altri lavoro televisivi, teatrali e cinematografici di successi. Tra questi, spunta anche ‘Elisa di Rivombrosa’. Era esattamente l’anno 2003 quando Luca Ward, in compagnia di Jane Alexandre, Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini e tantissimi altri attori di un certo calibro, prendeva parte a quella che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrata una serie televisiva davvero incredibile. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: com’era in quegli anni il ‘terribile’ Duca Ottavio Ranieri? Ve lo ricordate? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Siete pronti? Guardare per credere!

Luca Ward com’era in Elisa di Rivombrosa, lo ricordate com’era?

Amatissimo per la sua carriera davvero immensa, il buon Luca Ward decanta di un successo clamoroso anche sul suo canale Instagram. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore e doppiatore romano non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che ‘spulciando’ con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato davvero ‘inedito’. E che, soprattutto, ci permette di ricordare com’era Luca Ward ai tempi di Elisa di Rivombrosa. Nei panni di Duca Ottavio Ranieri, l’attore romano ci ha fatto innamorare ma anche disperare per i suoi piani, ma voi ricordate com’era? Siete curiosi di vederlo? E, soprattutto, di vedere com’è cambiato nel corso degli anni? Ci pensiamo noi!

È proprio questo lo scatto che è spuntato fuori dal canale Instagram ufficiale di Luca Ward. E che ci permette di fare un tuffo nel passato. Insomma, possono essere anche passati tantissimi anni, eppure l’attore romano continua a decantare di un fascino davvero strepitoso. Siete d’accordo?