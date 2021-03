Chi è la moglie di Luca Ward, Giada Desideri: vi sveliamo tutte le curiosità sulla famosa attrice che il doppiatore ha sposato nel 2013.

Oggi, sabato 20 marzo 2021, ospite di Verissimo sarà Luca Ward. Il famoso doppiatore ed attore ripercorrerà i suoi primi 60 anni di vita. La meravigliosa voce italiana ha doppiato grandissimi attori di fama mondiale come Russel Crowe ne Il gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Hugh Grant ne Il diario di Bridget Jones. Non è solo un noto doppiatore, è anche attore di teatro, televisione e cinema. Lo abbiamo visto in famose fiction come Elisa di Rivombrosa e CentoVetrine. Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Luca è il papà di Guendalina Ward, nota doppiatrice, avuta dalla sua ex moglie Claudia Razzi. Dopo 25 anni di matrimonio si è separato e nel 2013 ha sposato Giada Desideri. Quest’ultima è una famosa attrice: vi sveliamo qualche curiosità sul suo conto.

Luca Ward, chi è la moglie Giada Desideri: età e carriera dell’attrice

Luca Ward, nel 2013, ha sposato Giada Desideri. L’attrice è nata a Roma nel 1973 ed ha cominciato la sua carriera recitando il ruolo di Crisolinda nel film Un ragazzo di Calabria. Ha debuttato nel piccolo schermo ne I ragazzi del muretto. Nel 1996 è entrata a far parte del cast di Un posto al sole: nella famosa soap opera italiana ambientata a Napoli, Giada interpreta Claudia Costa. Ha recitato anche in Non lasciamoci più, Dio vede e provvede, Una donna per amico 2 e Don Matteo 3. La Desideri ha preso parte a diversi film italiani come Un caso d’amore, L’anno mile ed Animanera.

Nel 2006 è iniziata la sua storia d’amore con Luca Ward. Dalla loro unione sono nati Lupo e Luna. La coppia si è sposata nel 2013 con una doppia cerimonia: una in Campidoglio, l’altra a Fregene.

Luca Ward, in un’intervista nel salotto di ‘Vieni da me’, ha raccontato che sua moglie Giada ha dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo. Il doppiatore ha raccontato che purtroppo, dopo poche settimane dalla scoperta di essere incinta, Giada ha perso il bambino. Nella stessa intervista, Luca raccontò di essersi andato a prendere Giada in Brasile. Raccontò una bugia al lavoro per volare da lei.