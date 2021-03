Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, spunta un retroscena davvero inedito: è successo in piena notte, il racconto è davvero imperdibile.

L’amicizia che c’è tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, c’è da ammetterlo, è una delle più belle e sincere che abbiamo visto sul piccolo schermo. Cosa ce lo fa pensare? Beh, la risposta è alquanta scontata! Entrambe protagoniste di queste due ultime edizioni di ‘Tu si que Vales’, l’attrice romana e conduttrice televisiva sono state le colonne portanti di numerosi e divertenti siparietti. Ma non è affatto finita qui. Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, la bellissima Sabrina non ha affatto potuto fare a meno di raccontare un retroscena davvero inedito sulla sua amicizia con la De Filippi. Scatenando, com’è giusto che sia, l’immediata ilarità della padrona di casa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il racconto è tutto da ridere. Bando alle ciance, scopriamo ogni cosa.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, spunta un racconto inedito: è successo in piena notte

Proprio nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’ per presentare la nuova serie televisiva ‘Svegliati amore mio’, Sabrina Ferilli non ha affatto potuto fare a meno di parlare di Maria De Filippi. Ed, ovviamente, della loro grandissima amicizia. È proprio in questa occasione che oltre a fare riferimento a tutti gli scherzetti che, nello studio di Tu si que vales, la conduttrice è solita fare all’attrice romana, la Ferilli ha raccontato anche un retroscena davvero inedito su di lei. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, ai tempi dell’uscita de L’Amore strappato, altra serie televisivi di cui Sabrina è stata protagonista indiscussa, la De Filippi l’abbia chiamata in piena notte per farle i complimenti. ‘Mi arriva una chiamata alle due della mattina ed era lei che mi diceva: ‘Ho visto il tuo film: capolavoro’. Anche in questo caso, mi aspetto una chiamata notturna’, ha raccontato, per la prima volta, l’attrice romana sulla sua grande amica.

Insomma, un racconto davvero inedito. E che, soprattutto, sottolinea il rapporto di amicizia che c’è tra loro.