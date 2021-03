Ricordate in quale famosissimo reality abbiamo visto Maria Giovanna Elmi? Era il 2005 e quel programma allora su Rai Due lo conduceva Simona Ventura!

Maria Giovanna Elmi è ospite in questo sabato di 20 marzo 2021 di Verissimo. Nello show condotto da Silvia Toffanin oggi 20 marzo 2021, la donna racconterà della sua vita, della sua carriera televisiva. Si tratta di un grandissimo ritorno in tv per l’annunciatrice televisiva che è stata attiva in Rai dal 1968 al 1988. Esordì come ‘signorina buonasera’ per la Rai ma ha avuto successo anche come conduttrice. Ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo, una nel 1977 ed una nel ’78. Maria Giovanna Elmi è sposata con Gabriele Massarutto, imprenditore friuliano che gestisce un’agenzia di energia elettrica. La sua notorietà si è affievolita a partire dagli anni ’90 ma in molti ricorderanno che poi prese parte ad un famosissimo reality. Ricordate quale? Vi spolveriamo un po’ la memoria!

Maria Giovanna Elmi, ricordate a quale famosissimo reality ha partecipato?

Maria Giovanna Elmi è il famoso volto televisivo, attiva in Rai dal 1968 al 1988. Dopo aver raggiunto la massima popolarità conducendo grandi spettacoli televisivi, negli anni ’90 si è allontanata dal mondo della tv. Ricordate a quale reality prese parte? Nel 2005 era una naufraga a L’Isola dei Famosi! Come concorrente della terza edizione, arrivò al terzo posto della classifica finale! Allora, il reality era condotto da Simona Ventura ed andava in onda su Rai Due.

Dopo la sua partecipazione al programma continuò la sua carriera televisiva. Prese infatti parte ad Occhio alla spesa, su Rai Uno: conduceva al fianco di Alessandro Di Pietro. Successivamente è stata spesso ospite di La vita in diretta, Pomeriggio sul 2 ed un programma su Deejay Tv, Nientology.

Racconterà nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, sabato 20 marzo la sua storia, la sua carriera: ripercorrerà su Canale 5 la sua vita! Oltre lei, la Toffanin avrà in studio Elisabetta Canalis, Luca Ward, Luigi Mastroianni ed il famoso ballerino Joaquin Cortes.