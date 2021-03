Ornella Vanoni, Cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata una cantante? L’abbiamo appena saputo.

E’ sicuramente una delle artiste italiane dalla carriera più longeva, Ornella Vanoni con la sua voce ha conquistato numerosi palchi, abbracciando ogni volta l’amore del pubblico. Proprio oggi, sabato 20 marzo, la cantautrice sarà ospite del programma Verissimo, e ai microfoni della bella conduttrice, Silvia Toffanin, racconterà di sè. Sicuramente, ci sorprenderà, come ha sempre fatto le altre volte. Ebbene, oggi, la Vanoni non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che il suo successo è incredibile. Ma vi chiediamo, sapete cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata una cantautrice di successo?

Ornella Vanoni, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata una cantante: spunta la verità

Una nuova puntata di Verissimo ci attende oggi, sabato 20 marzo, su canale 5. Al timone della trasmissione lei, Silvia Toffanin. Il programma, da anni, conquista l’amore del pubblico, e gli ascolti sono evidenti, infatti, sono decisamente alti. Il successo della trasmissione si deve, ovviamente, non solo alla meravigliosa conduttrice, che durante le sue interviste, mostra una profondità immensa, ma anche grazie ai tanti ospiti che in ogni puntata raccontano qualcosa della loro vita privata e professionale. Ebbene, proprio oggi, ci sarà anche lei, Ornella Vanoni, la mitica artista che in questi anni ci ha conquistato con la sua voce. Oggi, il suo successo non conosce confini, ma sapete in passato, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata cantante? A quanto pare, il suo desiderio era quello di fare l’estetista: “Di mio avrei voluto fare l’estetista, niente di più. Avevo l’acne e avrei voluto curare la pelle“, ha rivelato anni fa.

Proprio così, sembrerebbe che la Vanoni prima di diventare una cantante di successo, aveva pensato di lavorare in ambito completamente diverso. Il suo talento è poi esploso, e non poteva essere altrimenti.