Rula Jebreal è una famosissima giornalista, ma conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? I ‘vecchi’ amori: tutti i dettagli.

Insieme a Luigi Mastroianni, Ornella Vanoni, Luca Ward e a tantissimi altri ospiti più che strepitosi, anche Rula Jebreal sarà una delle protagoniste indiscusse di questo Sabato pomeriggio. A distanza di poco più di un anno dalla sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo nel corso della sessantanovesima edizione, la bellissima giornalista ritornerà sul piccolo schermo. E così, dinanzi al cospetto di Silvia Toffanin, si lascerà andare e raccontare. In attesa, però, di scoprire cosa dirà, siete curiosi di sapere ogni cosa su di lei? Sappiamo benissimo che, alle sue spalle, la giornalista e conduttrice televisiva non ha affatto un passato difficile. Quello su cui, però, vogliamo catturare la vostra attenzione è la sua vita privata? Cosa sappiamo in merito a questo? Attualmente, Rula è fidanzata o sposata? Purtroppo, non abbiamo alcuna informazione valida. Fatto sta che, stando a quanto si può apprendere, sembrerebbe che la Jebreal abbia avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Rula Jebreal, conoscete la sua vita privata?

Conduttrice, giornalista e scrittrice di successo: tutto questo è Rula Jebreal. Mettendo, però, da parte questo aspetto professionale e lavorativo, cosa sappiamo esattamente sulla sua vita privata? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel corso degli anni, la Jebreal abbia avuto diverse storie d’amore davvero importanti. La prima, da quanto si legge, risalirebbe a diversi anni fa. E che, soprattutto, le ha dato l’opportunità di diventare madre per la prima volta della piccola Miral. Facciamo riferimento alla relazione con David Rivalta, un artista. Naufragata questa storia d’amore, sembrerebbe che Rula abbia conosciuto nel 2007 il regista Julian Schnabel. E che con lui, inoltre, abbia vissuto a New York. Anche questa relazione, però, non va affatto a buon fine. E, nel 2013, sposa il banchiere americano Arthur Altschul Jr.. I due, infine, divorziano nel 2016.

Adesso è fidanzata, Rula Jebreal? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi una risposta certa.