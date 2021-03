Stash attualmente è felicemente fidanzato con Giulia Belmonte, ma sapete chi è la sua ex fidanzata? Il loro amore è durato ben 10 anni.

Da questa sera, Sabato 20 Marzo, Stash è uno dei tre giurati di Amici. In compagnia di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex vincitore del medesimo talent sarà una delle presenze fisse di questo fase finale del programma. Cosa sappiamo, però, su di lui? In attesa di poter sapere cosa pensa di questo incredibile spettacolo offertici da tutti i ragazzi di Amici, siete proprio curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Recentemente, lo sappiamo benissimo, è diventato papà. E, da diverso tempo, vive una splendida storia d’amore con Giulia Belmonte. Ecco, ma se vi chiedessimo se sapete chi è la sua ex fidanzata, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: se siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la sua precedente storia d’amore è durata esattamente dieci anni. Volete saperne di più? Scopriamo insieme tutto.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Sapete chi è l’ex fidanzata di Stash?

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Stash è felicemente fidanzato con la bellissima Giulia Belmonte. E, da diversi mesi, è diventato papà della piccolissima Grace. Sapete che, però, prima di questa storia d’amore, l’ex vincitore e professore di Amici ha vissuto un’altra relazione più che importante? Si, avete letto proprio bene: ancora prima di fidanzarsi con la giovanissima modella e conduttrice, il simpaticissimo Antonino Fiordispino ha condiviso ben dieci anni di vita con un’altra ragazza. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è esattamente l’ex fidanzata di Stash? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le notizie ed informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Tuttavia, quello che sappiamo è che, da quanto si legge sul web, sembrerebbe che l’ex compagna di Stash sia chiami Carmen. Ma, purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni su di lei.

Non sappiamo per quale motivo la storia d’amore tra Stash e la sua ex fidanzata sia terminata, sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, la loro storia d’amore è stata una storia molto importante.