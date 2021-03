Stefano De Martino ritorna ad Amici in qualità di giurato, arriva il commento di Emma Marrone a corredo del post: fan in visibilio.

È il momento che tutti noi aspettavamo con ansia: il ritorno del Serale di Amici. Proprio questa sera, Sabato 20 Marzo, andrà in onda la primissima puntata. Che, come ampiamente raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà ricco di emozioni e di incredibili colpi di scena. Uno tra tanti, senza alcun dubbio, è proprio il ritorno di Stefano De Martino. A distanza di tantissimi anni dalla scuola che ha determinato il suo successo sul piccolo schermo, il ballerino napoletano è pronto a ritornare nel talent. E, questa volta, in un ruolo completamente differente. In compagnia di Stash, anche lui ex alunno ed ex professore di canto, ed Emanuele Filiberto di Savoia, il bel De Martino sarà uno dei tre giurati del Serale. Che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, avrà un ruolo determinante sulla scelta dell’eliminato. Sapete cos’è successo pochi istanti prima della puntata di Amici? Se vi dicessimo che Emma Marrone ha scritto al bel De Martino, ci crederete? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Capiamone di più.

Stefano De Martino, Emma Marrone gli scrive: cos’è successo prima di Amici

A distanza di pochissime ore dal suo ritorno nello studio di Amici, Stefano De Martino non ha affatto altro che preannunciare il suo ingresso al talent. E, soprattutto, testimoniare la sua gioia per questo graditissimo ritorno. ‘Da amici di GIURATO a GIURATO di Amici é un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici’, ha scritto l’ex ballerino della medesima scuola a corredo di questo scatto che lo ritrae elegantissimo più che mai mentre fa il suo ingresso in studio. Un post semplicissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Sono davvero tantissimi, infatti, i commenti giunti a corredo del post. Tra questi, spunta anche quello di Emma Marrone. Anche a cantante salentina, nonché ex fidanzata ed ex compagna di scuola di Stefano, infatti, ha voluto esprimere il suo parere sul suo ritorno ad Amici.

Un semplicissimo ed innocente scambio di messaggi, da come si può chiaramente comprendere dalla foto in alto. Ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato in visibilio tutti i loro sostenitori.