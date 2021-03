Tommaso Zorzi, messaggio inaspettato: l’annuncio spiazza i followers del nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi.

È il personaggio del momento! Solo venti giorni fa la vittoria al GF Vip 5, oggi un ruolo da protagonista all’Isola dei Famosi. Parliamo di Tommaso Zorzi, che insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini è uno degli opinionisti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi. Un periodo magico per il 25 enne, che ha anche altri programmi Mediaset in arrivo. Ma, oltre alla tv, non dimentica il suo ‘primo amore’: i social. È lì che Tommaso era una vera e propria star anche prima del successo al GF Vip e oggi il suo canale Instagram conta più di 1 milione e 800 mila followers. Followers coi quali condivide foto e video delle sue giornate, in questo periodo più piene che mai. Ma , qualche ora fa, un messaggio lasciato da Zorzi nelle sue stories non ha reso particolarmente felici i suoi fan. Diamo un’occhiata alla story condivisa dal vincitore del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi, messaggio inaspettato: “Per tutti: stop work”, l’annuncio su Instagram

Tutti pazzi per Tommaso Zorzi. Dal GF Vip all’Isola dei famosi in pochissimi giorni, la carriera del giovane influencer è in continua ascesa. Il suo sogno di lavorare in tv si sta realizzando a tutti gli effetti e tutto da pensare che questo per lui sia solo l’inizio. Ma come tutti sanno, Zorzi è una star anche sui social. Da Instagram a Twitter, fino all’ultimo arrivato Clubhouse, Tommaso può contare su una vera e propria schiera di fan, che lo seguono e lo supportano quotidianamente. Oggi, però, l’influencer ha scelto di prendersi una pausa proprio dal mondo social. Ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso una story postata sul suo Instagram. Date un’occhiata al messaggio apparso su Instagram poco fa:

“Per tutti: Stop work”, scrive Zorzi, utilizzando un’espressione usata spesso dai vipponi nella casa del GF Vip. Qualche ora di pausa per Tommaso, che sta vivendo un periodo davvero ricco di impegni e di soddisfazioni. I fan già sentono la mancanza del loro beniamino, ma niente paura: a quanto pare la pausa durerà solo poche ore e Zorzi tornerà presto ad intrattenere il suo pubblico, che ringrazia sempre per tutto l’affetto. E voi, seguite le ‘avventure social’ di Tommy? I suoi canali sono ricchi di contenuti super interessanti, non perdeteveli!