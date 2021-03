Alberto Matano è un amatissimo conduttore, ma qual è il suo percorso di studi: sapete in che cosa è laureato?

Giornalista, autore televisivo e conduttore, Alberto Matano non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è immensa, e i traguardi raggiunti sono molteplici. Ogni giorno entra nelle nostre case, essendo alla conduzione del programma seguitissimo, La vita in diretta, in cui fornisce agli italiani tutte le informazioni. Matano è stato presente in numerosi programmi, lo ricorderemo certamente in veste di opinionista, alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. Il giornalista ha un incredibile percorso di studi: sapete in che cosa è laureato?

Alberto Matano, in che cosa è laureato: non tutti ne sono a conoscenza

A breve andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma che vede la conduzione della meravigliosa Mara Venier, che con la sua schietta e prorompente personalità riesce a conquistare l’amore del pubblico. Nella diretta ci sarà, come di consueto, ampio spazio dedicato alla situazione di emergenza sanitaria vissuta nel nostro Paese, e in tutto il mondo, dando anche informazioni sulla campagna vaccinale. Ebbene, in questo spazio, saranno presenti diversi ospiti, e ci sarà anche Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta. Matano, oltre ad essere un eccellente presentatore, e anche un autore televisivo e un giornalista. Ebbene, vi chiediamo, sapete in che cosa è laureato? A quanto pare, si è laureato in Giurisprudenza nel 1995, all’università La Sapienza.

Il conduttore in questi anni ha raggiunto tanti traguardi, frutto, ovviamente, del suo duro lavoro e del tanto impegno mostrato. Oggi, è alla conduzione del seguitissimo programma La vita in diretta, e ogni giorno, entra nelle nostre case, per dare informazione.

Come abbiamo anticipato, nella puntata che andrà in onda a breve di Domenica In, ci sarà anche il giornalista, nello spazio dedicato all’emergenza sanitaria vissuta a causa della diffusione del Coronavirus.