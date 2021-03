Chi è Debora Ergas, la figlia di Sandra Milo: oltre ad essere una nota giornalista, sapete che ha recitato in un famoso film?

Domenica 21 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, lo show condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ospiterà nel suo studio Sandra Milo che ha appena compiuto 88 anni: si presenterà insieme ai suoi figli, Azzurra, Ciro e Debora. E’ di quest’ultima che vi parliamo: lavora in tv, è infatti una stimata giornalista. E’ nata dall’unione tra la famosa donna di spettacolo e Moris Ergas. Ricorderemo sicuramente insieme mamma e figlia in giro per l’Italia nel programma La vita in diretta. Siamo qui per svelarvi qualche curiosità in più sul suo conto.

Debora Ergas, chi è la figlia di Sandra Milo: sapete che ha recitato in un noto film?

Debora Ergas è la figlia primogenita di Sandra Milo, la famosissima donna di spettacolo. Classe ’63, Debora è nata il 10 febbraio a Milano da mamma Sandra e papà Moris, noto produttore cinematografico, scomparso nel 1995.

Debora è una giornalista e personaggio televisivo molto apprezzato. E’ stata un’inviata nello show La vita in diretta Estate insieme alla madre. Questo un video della coppia in giro per l’Italia, pubblicato da Andrea Delogu, conduttrice del programma:

Sapete che in passato ha recitato anche in un film? Parliamo di In punta di piedi – Street dance, un film del 1984 con la regia di Giampiero Mele. Debora vestiva i panni di Cindy. Debora a quanto pare non è presente sui social: la donna è molto riservata, non si hanno informazioni sulla sua vita privata. Ha un profilo Twitter dove si descrive con queste parole: “Giornalista Rai Uno. Trasparente e molto, molto testarda”.

Chi sono i fratelli di Debora? Sandra Milo, dopo la storia con Moris Ergas, ha avuto una relazione con Ottavio De Lollis. Dalla storia con quest’ultimo sono nati Ciro e Azzurra.