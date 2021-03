Ospite stasera a Che tempo che fa, l’ex sciatrice Deborah Compagnoni: anni, carriera, figli, e successi dell’ex campionessa italiana.

Ai microfoni di Fabio Fazio stasera ci sarà anche lei, una donna che ha scritto la storia dello sport italiano: stiamo parlando di Deborah Compagnoni, ex sciatrice nata a Bormio, Lombardia, il 4 giugno del 1970. Cresciuta a Santa Caterina Valfurva in Valtellina, comincia ad appassionarsi a questo sport molto presto. Infatti, a soli 16 anni, vince la prima medaglia di bronzo ai Mondiali Juniores del 1986 per poi conquistare la medaglia d’oro nello slalom gigante e quella di bronzo nella discesa libera un anno dopo. In un percorso così brillante non sono mancati i momenti difficili: un infortunio al ginocchio ha infatti costretto Deborah ad interrompere la sua carriera fino al 1989. Il suo ritorno sulle piste è però segnato subito da un oro nelle quattro specialità dello sci alpino moderno. Nella sua storia sportiva anche un record. E riguardo alla sua vita privata? Scopriamo insieme ogni cosa!

Deborah Compagnoni, lo straordinario record battuto e la sua vita privata

La Compagnoni è stata una campionessa di altissimo livello. Nel suo curriculum anche un record molto speciale, è stata infatti la prima atleta a vincere una medaglia d’oro in tre diverse sezioni dei Giochi Olimpici invernali. Niente male, vero? Molto riservata sulla sua vita privata, Deborah è stata sposata dal 2008 con Alessandro Benetton, con cui era in coppia già dal 1997 e col quale ha avuto tre figli. Proprio quest’anno i due si sono separati, anche se già diverse volte in passato avevano dovuto smentire i rumors circa la fine del loro matrimonio. Alessandro è il secondo figlio di Luciano Benetton, ha studiato ad Harvard ed è anche presidente di 21 Invest.

Un’ultima curiosità: sapevate che Deborah Compagnoni è stata il tedoforo della cerimonia d’apertura deiGiochi olimpici invernali di Torino nel 2006?