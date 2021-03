Elettra Lamborghini: “Sono negativa!”, arriva l’annuncio tanto atteso

Elettra Lamborghini: “Sono negativa”, l’annuncio tanto atteso arriva attraverso i social.

“Sono negativa! Ho combattuto questo bastardo!”. Con queste parole, colme di felicità, Elettra Lamborghini ha annunciato di essere finalmente risultata negativa al Covid. Una splendida notizia per la cantante e per tutti coloro che, in questi giorni difficili, l’hanno supportata. La notizia della positività era arrivata circa dieci giorni fa, proprio prima dell’inizio de L’Isola dei famosi, reality di cui Elettra è opinionista. Causa Covid, la Lamborghini ha dovuto saltare le prime puntate, collegandosi in studio attraverso il video. Ora, finalmente, l’incubo è finito: “Io ne sono uscita sana e salva e non l’ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo”. In seguito, il post condiviso poco fa da Elettra.

Elettra Lamborghini: “Sono negativa!”, l’annuncio sui social

Arriva la notizia tanto attesa: Elettra Lamborghini è negativa al Coronavirus! Dopo giorni di paura e ansia, la cantante annuncia la fine di un incubo. Nonostante i sintomi lievi, infatti, non sono stati giorni facili per la giovane ereditiera. “Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia da soli”, scrive la Lamborghini, che sottolinea come questo virus sia “bastardo”. In seguito l’annuncio apparso poco fa sui social:

Un splendida notizia per la Lamborghini, che potrà finalmente riabbracciare tutte le persone care, in primis il suo compagno Afrojack, di cui ha sentito molto la mancanza. E potrà finalmente presenziare anche nello studio de l’Isola dei famosi, dove sarà opinionista! La notizia della positività al Covid, infatti, è arrivata proprio qualche giorno prima della prima puntata del reality show, costringendo Elettra a collegarsi da casa per le prime due puntate.

Domani andrà in onda la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Elettra Lamborghini sarà in studio al fianco dei suoi colleghi opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi? Noi lo speriamo!