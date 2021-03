Elisabetta Gregoraci è arrabbiata con Pierpaolo Pretelli, il suo gesto non è stato gradito: cos’è successo

Pierpaolo Pretelli, prima di conoscere Giulia Salemi, ha vissuto attimi indimenticabili nella casa del GF VIP con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia la Notizia aveva preso una vera e propria cotta per la Gregoraci, ma il sentimento non era ricambiato. La showgirl ha infatti dichiarato più volte di avere la testa altrove. Per lei dunque solo un’amicizia ‘particolare’, nessuna storia d’amore. Il flirt amoroso è nato invece tra Pierpaolo e Giulia Salemi, con buona pace della Gregoraci. La diatriba tra i due ex gieffini, però, sembrerebbe non essersi placata.

Elisabetta Gregoraci arrabbiata con Pierpaolo Pretelli: gesto non gradito

In una recente intervista rilasciata a Casa Chi, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: “Elisabetta aveva un’altra persona che la aspettava fuori. Arrivavano gli aerei“. Le parole dell’ex velino di Striscia la Notizia non sono state affatto gradite dalla Gregoraci, che sui social ha dichiarato: “Pensasse alla sua vita privata che alla mia ci penso io. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo” – ed ha poi aggiunto – “Ognuno ha la sua vita. Se fosse stato vero, non avrei avuto alcun motivo per non dirlo. Che pagliacciata! Ho avuto decisamente troppa pazienza”.

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha spesso smentito una storia d’amore con una persona fuori dalla casa. Stando a quanto dichiarato da lei stessa, la showgirl sarebbe single. L’unico uomo della sua vita al momento è il figlio Nathan Falco. Alcuni settimanali di gossip, però, ci credono poco e anche le rivelazioni di Pierpaolo mietono ombre sulla buona fede della Gregoraci.

Dopo le dichiarazioni di Pierpaolo, la sua amicizia ‘speciale’ con Elisabetta è finita per sempre?