Erminia Ferrari è la moglie del grandissimo Nino Manfredi, ma sapete qual è la sua età e quanti figli ha? Cosa occorre sapere su di lei.

Senza alcun dubbio, quella di domani, Lunedì 22 Marzo, sarà una giornata davvero speciale ed indimenticabile. Se fosse stato ancora vivo, il grandissimo ed inimitabile Nino Manfredi avrebbe compiuto ben 100 anni. Ebbene si, avete letto proprio bene: il simpaticissimo attore, registra, sceneggiatore e chi più ne ha, ne metta, proprio il 22 Marzo 2021 avrebbe compiuto un secolo esatto. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata odierna di Domenica In, la padrona di casa ha voluto celebrarlo e ricordarlo con alcuni dei membri della sua famiglia. Nello studio televisivo di Roma, infatti, non sarà soltanto presente Luca Manfredi, di cui vi abbiamo svelato una ‘chicca’ in un nostro recentissimo articolo, ma anche la donna che più l’ha amato nella sua vita: sua moglie. Proprio in compagnia di suo figlio, la bellissima Erminia Ferrari si racconterà e ricorderà suo marito alla padrona di casa. In attesa di emozionarci sulla base delle loro parole, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In particolare, qual è l’età dell’elegantissima Erminia? E quanti figli ha? Scopriamo insieme ogni cosa.

Erminia Ferrari, conoscete la sua età e quanti figli ha?

Nata a Taormina il 4 Novembre del 1931, la bellissima Erminia Ferrari ha trascorso con la sua famiglia in Libia ed Etiopia, dato il lavoro di suo padre come direttore di albergo. Nel 1950, però, si trasferisce a Roma. Ed inizia a lavorare come indossatrice per diverse sartorie della Capitale. Ben cinque anni, la vita della bellissima Ferrari cambia completamente. Nel 1955, infatti, si sposa con Nino Manfredi. Con cui, oltre a condividere la vita ‘privata’, inizierà a condividere anche la vita sul set. Dopo la nascita dei suoi figli, infatti, la bella Erminia deciderà di affiancare suo marito anche a lavoro. Divenendo, così, non soltanto sua costumista, ma anche scenografa. Un amore, da come si può chiaramente comprendere, totalizzante. E che, nonostante la scomparsa dell’attore romano, continua ad essere ancora molto forte. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, conosciamo esattamente la sua età? E, soprattutto, dal matrimonio con Manfredi, quanti figli sono nati? Ovviamente, vi risponderemo a tutte le domande, state tranquilli. Cerchiamo di procedere con ordine, però. Precedentemente, vi abbiamo detto che Erminia Ferrari è nata nel 1931. Quindi, se la matematica non ci inganna, attualmente la moglie di Nino Manfredi ha ben 89 anni. Tra l’altro, portati davvero divinamente. Per quanto riguarda, invece, i figli, sappiamo che ne sono nati tre. Nel 1956, la primogenita Roberta. Nel 1958, Luca. Ed, infine, nel 1961, Giovanna.

Voi sapevate tutte queste cose su Erminia Ferrari?