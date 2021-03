Ospite oggi 21 marzo a Domenica In, Ghemon: il celebre rapper ha portato a Sanremo il brano Momento Perfetto, ma sapete qual è la sua laurea?

Tra i tanti ospiti attesi nella puntata di oggi di Domenica In, anche il cantante rap originario dell’Irpinia Ghemon. Un talento e una passione per la musica hip hop non comuni hanno permesso a questo artista (al secolo Giovanni Luca Picariello) di guadagnarsi un posto di tutto rispetto nel panorama musicale italiano. Il percorso professionale che lo ha portato fin sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo col brano Momento Perfetto è molto ricco e variegato. Nato ad Avellino il 1° Aprile 1982, la passione per le sette note lo accompagna da sempre: già a tredici anni comincia a coltivare interesse per il mondo dell’hip hop, ma anche per un altro genere di espressione artistica, il graffitismo, che abbandonerà definitivamente nel 2001 dopo aver abbandonato Avellino ed essersi trasferito a Roma. Nella capitale si iscrive all’Università, ma sapete qual è la laurea che ha conseguito?

Ghemon, quale laurea ha il celebre rapper: non indovinereste mai

Il percorso professionale di Ghemon parte negli anni ’90, dalla scoperta del genere musicale rap grazie alle canzoni degli Articolo 31. Inizia ad esibirsi nei locali del suo quartiere ad Avellino e qui conosce Venerdì tappa, uno dei programmi radio pionieri della cultura hip hop. In questo contesto Ghemon conoscerà artisti come Neffa, Esa, I Sottotono, ecc. Nel 1996 diventa mebro del gruppo dei 15 Barrato, fondato dall’amico Mobie. Da lì, a parte un periodo di pausa dalle scene, la carriera di Ghemon non si arresterà più e oggi è sicuramente uno dei volti più noti in Italia del genere rap. Tornando al suo trasferimento a Roma nei primi anni Duemila, come abbiamo anticipato, Giovanni Luca frequenta l’Università. La Facoltà da lui scelta è ben lontana dalla sua arte eppure riesce a conseguire una laurea in tale ambito: stiamo parlando di quello giuridico! Proprio così, Ghemon è laureato in Giurisprudenza.

Conoscevate questo retroscena sulla sua carriera?