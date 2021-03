Gianni Morandi dopo l’incidente torna sui social: “Decimo giorno di degenza in ospedale”, le sue parole.

Come sappiamo, l’amatissimo cantante Gianni Morandi nei giorni precedenti ha subito un incidente in campagna, ed è stato ricoverato per le ustioni riportate. Soltanto nel pomeriggio di quel giorno aveva postato una foto sorridente sul trattore con un paio di guanti da lavoro. Purtroppo, un brutto incidente per l’artista, che si è trovato ad essere ricoverato. Da pochissimo, Morandi ha pubblicato sui social un video in cui ha mostrato le sue attuali condizioni, corredato di didascalia: “Decimo giorno di degenza in ospedale”.

Gianni Morandi, torna sui social dopo il brutto incidente: “Decimo giorno di degenza”

Come abbiamo anticipato, l’artista ha pubblicato un video sui social, in cui ha mostrato le sue attuali condizioni. Gianni Morandi, all’incirca dieci giorni fa, è stato ricoverato, in seguito ad un incidente avvenuto in campagna, che ha causato all’uomo ustioni. Ebbene, l’artista ha aggiornato i suoi fan; Morandi si è mostrato con le braccia e le ginocchia tutte fasciate, in piedi, camminando nei corridoi dell’ospedale: “… è il decimo giorno di degenza in ospedale, sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati… Voglio ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste. Tutti mi stanno aiutando a superare questo momento, ora è tempo di cominciare a muoversi. Video di Anna.“, è stato riportato in didascalia.

Sulle note di Ragazzo Fortunato di Jovanotti, Gianni confessa nella clip: “Sì, sono un ragazzo davvero fortunato“. Il cantante ha così voluto mostrarsi ai suoi fan, che in questi giorni, non hanno fatto altro che manifestare grande preoccupazione per il cantautore. Ha ringraziato con questo messaggio tutto il personale che lo sta assistendo, con grande premura, terminando con un ‘è tempo di muoversi’. Ebbene, sembrerebbe che le condizioni dell’artista siano migliorate, e noi auguriamo a Morandi una pronta guarigione.