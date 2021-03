Giulia De Lellis, splendido annuncio: “Sono emozionata”, di cosa si tratta

Splendido annuncio di Giulia De Lellis sui social: “Sono così emozionata”, di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. Solo su Instagram, la romana conta circa cinque milioni di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel programma, la romana ha partecipato in veste di corteggiatrice, riuscendo a conquistare il tronista Andrea Damante. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani, anche se non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi, però, tra i due c’è una bellissima amicizia. I due condividono anche un piccolo cagnolino di nome Tommaso. Giulia ha ritrovato anche l’amore accatto a Carlo Beretta.

Giulia De Lellis, splendido annuncio sui social

Non solo la vita sentimentale, anche la carriera della De Lellis procede a gonfie vele. La romana è una delle modelle più famose in Italia, oltre che una delle influencer più famose in Europa. Adesso, però, la De Lellis è pronta per diventare anche un personaggio televisivo. Dopo alcuni progetti insieme alla squadra di Maria De Filippi, la De Lellis esordirà anche come conduttrice per Discovery. L’ex corteggiatrice, infatti, condurrà Love Island, reality show importato dall’estero.

La De Lellis, poco fa, ha pubblicato uno splendido annuncio sui social: “Finalmente ho ricevuto il mio biglietto”. La modella è pronta per partire con destinazione Gran Canaria. Il reality show andrà in onda a giugno. “Sono così emozionata“, aggiunge l’influencer su Instagram. “Vi stiamo aspettando tutti, i casting sono ancora aperti”. Chiunque volesse partecipare al programma, può seguire le stories della De Lellis.