Ibla, spunta la foto da bambina: com’era la cantante di Amici 20

Com’era la cantante Ibla da bambina, spunta la foto dell’allieva di Amici 20: era molto diversa rispetto ad adesso

Ibla è una delle allieve della ventesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante è entrata nella scuola più famosa d’Italia, vincendo una sfida contro Kika e un’altra cantante del team di Arisa. La cantante è stata voluta fortemente da Rudy Zerbi, il quale poi ha cambiato idea su di lei. La ragazza ha così deciso di passare nel team di Arisa, dove ha sicuramente trovato la sua dimensione. La siciliana, all’anagrafe Claudia Iacono, è riuscita a conquistare la maglia del serale, esibendosi sul prestigiosissimo palco. Prima del talent show, la cantante ha trionfato a Radio Deejay, vincendo un trofeo indetto per i giovani talenti a Riccione. La siciliana ha conquistato il pubblico di Amici con il suo inedito Libertad. In seguito ne ha prodotto un altro, Muevelo.

Com’era Ibla da piccola: la foto dell’allieva di Amici

La cantante Ibla è già abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram. Nel corso della sua esperienza nel talent show di Canale 5, il suo seguito è cresciuto a dismisura. Entrata nel talent show con 8 mila seguaci su Instagram, la cantante adesso può contare su più di 40 mila seguaci. Sul popolare social network, l’artista spesso pubblica post inerenti alla sua esperienza nel talent show. Non mancano però anche foto legate alla sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I B L A (@iblaofficial)

Sul suo account, infatti, figura anche una foto insieme al suo papà. Nella foto, la cantante è molto piccola ed è in braccio al suo papà. Ibla appare sicuramente molto diversa rispetto ad adesso. Il viso ovviamente è somigliante, a parte i lineamenti più marcati, ma la differenza più netta è nel look. I capelli sono scuri, ma non rossi e soprattutto sono molto più corti rispetto ad adesso.