Live Non è la D’Urso, anticipazione shock su Pierpaolo Pretelli: cosa accadrà questa sera, durante la puntata del talk di Canale 5.

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Una puntata che, come sempre, partirà con l’ampia parentesi sull’attualità, con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid. Successivamente, si passerà a temi più leggeri gli ospiti in studio saranno davvero tantissimi! Alcuni dei quali direttamente dall’ultima edizione del GF Vip. A questo proposito, durante il collegamento a Studio Aperto, la conduttrice Barbara D’Urso ha anticipato cosa accadrà in studio: uno spoiler davvero interessante, che ha scatenato il web. Scopriamo cosa ha raccontato.

Live Non è la D’Urso, anticipazione shock su Pierpaolo Pretelli: “Accadrà una cosa inimmaginabile”, di cosa si tratta?

Una puntata scoppiettante, quella di Live Non è la D’Urso che andrà in onda questa sera su Canale 5. A Studio Aperto , Barbara D’Urso ha lanciato alcune anticipazioni della serata, partendo dal personaggio che sfiderà le agguerritissime e temute cinque sfere. Si tratta di Dayane Mello, una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Una concorrente molto discussa: chi ci sarà nelle sfere e soprattutto cosa avrà da dire alla bellissima modella brasiliana? Lo scopriremo questa sera! E scopriremo anche cosa accadrà a Pierpaolo Pretelli. Il secondo classificato al GF Vip sarà in studio questa sera e proprio la D’Urso ha incuriosito moltissimo i fan dell’ex velino: “Accadrà per lui una cosa inimmaginabile!”. Da alcune ore i telespettatori non fanno che chiedersi quale sorpresa potrebbe attendere il bel Pretelli: c’entra Giulia Salemi? Staremo a vedere!

Si tornerà poi a parlare della polemica che c’è stata a Sanremo per il mancato ricordo di Stefano D’Orazio dei Pooh: per la prima volta in studio Riccardo Fogli, con la moglie e la sua bambina. Ci sarà poi la parentesi Isola dei famosi e, in particolare, si parlerà di uno dei naufraghi, Paul Gascoigne: questa sera in diretta ci sarà la figlia Bianca.

Ma, ancora, si parlerà di Vera Gemma e di Federico Fashion Style, in merito alla polemica dopo il suo arrivo in Sardegna. Per quanto riguarda la politica ci sarà in diretta Giorgia Meloni. Insomma, una puntata ricchissima tutta da vivere! Appuntamento a questa sera, in prima serata, su Canale 5!