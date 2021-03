Luca Manfredi, sapete chi è la sua ex moglie? Attualmente, è felicemente sposato, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Una cosa è certa: la puntata di quest’oggi, 20 Marzo, di Domenica In sarà, come al solito, una puntata davvero imperdibile. Perché? Beh, il motivo è davvero semplice. Oltre a parlare dell’emergenza Coronavirus e dell’attuale situazione in cui sia l’Italia che tutto il mondo riversano, la padrona di casa non può fare a meno di regalare al suo pubblico degli ospiti davvero speciali. È proprio per questo motivo che, oltre ad ospiti come Ghemon, Coma_Cose e a tantissimi altri cantanti reduci dal successo di Sanremo 2021, nello studio televisivo di Domenica In ci saranno anche Luca Manfredi e sua madre, Erminia Ferrari. A distanza di pochissime ore dal compimento dei cento anni dalla nascita dell’immenso attore e sceneggiatore Nino Manfredi, la padrona di casa ha voluto ricordarlo con alcuni membri della sua famiglia. Cosa sappiamo, però, su di Luca? Certo, anche lui, così come suo padre, è un famosissimo ed apprezzato attore, ma sapete ad esempio chi è la sua ex moglie? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un’attrice famosissima.

Luca Manfredi, chi è l’ex moglie del figlio di Nino Manfredi? La conosciamo benissimo

Nato a Roma nel 1958 da papà Nino Manfredi e mamma Erminia Ferrari, Luca Manfredi, dopo essersi diplomato l’Istituto Europeo di Design, ha iniziato immediatamente ad interessarsi al mondo del cinema. Tanto è vero che, sin da subito, inizia a lavorare come regista e aiuto regista. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Attore, sceneggiatore e regista di successo, il buon Luca decanta di un curriculum davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che come dicevamo precedentemente è noto a tutti, cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Attualmente, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il figlio di Nino Manfredi sia felicemente sposato con Michela Trevisan, una biologa e nutrizionista. E che, nel 2008, sia diventato padre di due splendide gemelle: Matilde e Margherita. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita sentimentale pregressa? Sapete che, prima della bellissima Michele, Luca è stato già sposato con un’attrice famosissima. Si, avete letto proprio bene: dal 1997 al 2002, il buon Manfredi ha già vissuto una storia d’amore. Dalla quale, tra l’altro, è nato il suo primogenito. Ecco, ma di chi stiamo parlando? Chi è esattamente l’ex moglie di Luca Manfredi? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola qui.

Si, avete visto proprio bene: dal 1997 al 2002 Luca Manfredi e Nancy Brilli sono stati marito e moglie. Non sappiamo quali siano stati i motivi che li hanno spinti all’addio. Fatto sta che entrambi, dopo la fine della loro storia d’amore, si sono rifatti una vita.