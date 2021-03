Madame è stata la rivelazione di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ma sapete che lavoro fanno i suoi genitori?

Reduce dall’incredibile successo riscontrato al Festival di Sanremo 2021, Madame sta cavalcando la cresta dell’onda. Sul palco dell’Ariston con il suo singolo ‘Voce’, che le è valso Disco d’oro, la simpaticissima Francesca, questo è il suo nome di battesimo, ha incantato davvero tutti con la sua canzone. Ed, ovviamente, con la sua incredibile voce. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Ad esempio, vi siete chiesti chi siano i suoi genitori? Sul suo profilo Instagram, lo sappiamo benissimo, traspare davvero poco sulla sua vita privata. Seppure seguitissima, infatti, la giovanissima rapper non ama condividere molto della sua sfera ‘intima’ con il suo pubblico. Quindi, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Fatto sta che, in occasione della sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, Madame ha raccontato qualche cosa in più su di lei. Ed anche noi, quindi, abbiamo qualche informazione in più da darvi. Scopriamo tutti i dettagli.

Madame, sapete che lavoro facevano i suoi genitori?

In occasione della sua intervista per ‘Il Corriere della Sera’, la giovanissima Madame ha raccontato qualche cosa in più su di lei. E così, oltre a parlare di alcuni episodi di bullismo capitatole quando era davvero piccolissima, la rapper non ha affatto potuto fare a meno di parlare anche del suo rapporto con i suoi genitori. Separatisi quando lei aveva soltanto undici anni, Francesca ha raccontato di essere cresciuta con i suoi nonni materni, dati i lavoro dei suoi genitori. Ed di avere particolarmente sofferto quando suo nonno Giuseppe un giorno è scomparso. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in che consiste esattamente il lavoro della mamma e del papà di Madame? Le informazioni che abbiamo al riguardo, ve lo anticipiamo, sono davvero pochissime. Tuttavia, stando a quanto si legge, sembrerebbe che suo padre abbia svolto la professione di impiegato di banco. E che attualmente, da quanto si apprende, è in pensione. Invece, sua mamma sembrerebbe essere un segretaria di un autoconcessionario.

Voi conoscevate questo ‘retroscena’ sulla vita di Madame?