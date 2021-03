Matilda De Angelis, conoscete suo fratello? E’ un famoso attore, non immaginereste mai chi è.

Una nuova puntata di Domenica In andrà in onda oggi, domenica 21 marzo. Il programma, condotto da Mara Venier, raggiunge, ogni volta, ascolti record, tanto da essere tra le trasmissioni più viste in assoluto. Dopo un primo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, vive, causata dalla diffusione del Coronavirus, ci sarà un ampio spazio post-sanremo, in cui saranno presenti diversi artisti che hanno fatto parte della gara nella Kermesse. Ebbene, colpo di scena, ci sarà anche lei, l’amata attrice, Matilda De Angelis, che in studio dalla Venier, si racconterà, e parlerà del suo ultimo lavoro, la serie tv targata Rai, Leonardo, in onda a partire da martedì 23 marzo, su Rai 1. Ebbene, Matilda è oggi famosissima, ma conoscete proprio tutto di lei? Chi è suo fratello? E’ anche lui famoso attore.

L’abbiamo vista alla prima serata del Festival di Sanremo 2021, arrivare sul palco dell’Ariston con la sua spettacolare avvenenza, e mostrando, in veste di co-conduttrice, al fianco di Amadeus, di avere un grande talento, accompagnato da una forte spontaneità ed eleganza. Matilda De Angelis non smette mai di stupire, attrice amatissima, ha saputo conquistare con le sue interpretazioni, eccellenti, i telespettatori. La sua popolarità, è, oggi immensa, ma conoscete proprio tutto della sua vita? A quanto pare, non tutti sanno che il fratello di Matilda è anche lui attore, ed è esattamente lui, Tobia De Angelis. Sembrerebbe, proprio, che il talento sia di famiglia. Tobia ha recitato in televisione in diverse pellicole, come in Vite in fuga, la fiction di Rai 1, riscontrando ogni volta, un certo apprezzamento.

Ebbene, come abbiamo anticipato, proprio oggi, domenica 21 marzo, l’attrice Matilda De Angelis sarà presente nella trasmissione di Mara Venier, Domenica In, e racconterà del suo ultimo progetto, Leonardo.