Matilda De Angelis è una giovanissima e famosa attrice, ma sapete che l’abbiamo vista anche un videoclip musicale? I dettagli.

È stata una delle regine indiscusse di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo, Matilda De Angelis. Salita sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata in veste di co-conduttrice, la giovanissima attrice ha saputo ampiamente dimostrare il suo talento. Non è un caso, infatti, se, nonostante i suoi venticinque anni, decanta di un successo davvero clamoroso. Accanto ad attori di un certo calibro e protagonista indiscussa di diverse serie televisive di successo e pellicole cinematografiche davvero importanti, la De Angelis è una della attrici più amate ed apprezzate. Sapete che, però, nel suo curriculum non c’è soltanto la recitazione? Si, avete letto proprio bene. E, sia chiaro, non facciamo affatto riferimento agli studi di musica che lei stessa ha confessato di avere iniziato, ma a molto altro ancora. Ecco, se vi dicessimo che Matilda De Angelis ha preso parte ad un videoclip musicale, ci credereste? Beh, fareste bene a farlo: perché è proprio così! Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in quale esattamente ha preso parte? Volete proprio saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Matilda De Angelis, ricordate in quale videoclip musicale l’abbiamo vista?

Nel corso della sua partecipazione come co-conduttrice alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, abbiamo visto una Matilda De Angelis bellissima e, soprattutto, super raggiante. Ha soltanto venticinque anni, come dicevamo precedentemente. Eppure, la carriera dell’attrice sembrerebbe essere davvero nel suo fiore fiore. Colonna portante di diversi film cinematografici di successo e di serie televisive fenomenale, la De Angelis è un’attrice davvero incredibile. Sapete che, però, nel suo curriculum c’è un’esperienza davvero speciale? Facciamo esattamente riferimento, infatti, alla sua partecipazione all’interno di un videoclip musicale di un famosissimo gruppo italiano. Si, avete letto proprio bene: non soltanto attrice, ma anche ‘comparsa’ all’interno di un video. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in quale l’abbiamo vista? Qual è stata la band italiana, quindi, che ha voluto l’attrice bolognese nel suo videoclip? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, subito dopo il suo debutto sul grande schermo nel film ‘Veloce come il vento’ con Stefano Accorsi, l’attrice sia stata scelta come protagonista nel videoclip musicale del singolo dei Negramaro, ‘Tutto qui accade’. Ovviamente, non è stato affatto l’unico. Dopo di questo, infatti, si legge che abbia preso parte anche ad altri video.

Ma voi ve la ricordavate nel videoclip dei Negramaro? Insomma, Matilda è davvero un’artista con la ‘a’ maiuscola. Siete d’accordo?