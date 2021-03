Morena Zapparoli è la vedova di Gianfranco Funari: sapete chi è l’attuale compagno della conduttrice tv?

Morena Zapparoli è stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008, anno della morte del conduttore. Anche lei nota conduttrice tv, da dieci anni è legata ad un altro uomo. Si chiama Antonio Presta, e proprio lo scorso febbraio la coppia ha festeggiato il decimo anno di matrimonio. Nella scorsa puntata di Domenica Live, Morena e Antonio hanno aperto le porte della loro casa, facendo un brindisi per il 10 anni insieme e mostrando alcuni attimi delle loro giornate. Un amore speciale, quello tra la vedova Funari ed Antonio, che definisce un uomo fantastico. Diamo un’occhiata ad alcuni scatti condivisi sui social.

Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari: dal 2011 è legata ad Antonio Presta

Dieci anni d’amore per Morena Zapparoli e Antonio Presta. Dopo il matrimonio con Gianfranco Funari, durato dal 2004 fino alla more di lui nel 2008, la conduttrice ha ritrovato la felicità tra le braccia di Antonio. Un uomo speciale e passionale, col quale ha festeggiato 10 anni di unione, brindando anche a Domenica Live. E, anche sui social, Morena condivide tanti scatti in compagnia della sua dolce metà. Ecco quello postato in occasione dell’anniversario, si tratta di una foto ricordo:

La conduttrice non perde occasione per mostrare ai followers il suo amore per Antonio, persona molto riservata, lontana dall’ambiente della tv. “Antonio l’ho inquadrato subito, non gliene può fregare niente della mia notorietà e gli piacevo io come persona”, ha dichiarato la Zapparoli in un’intervista di qualche anno fa. Ecco un altro scatto condiviso dalla conduttrice sul suo canale ufficiale di Instagram:

