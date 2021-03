È morto l’attore Giuseppe Gavazzi: ha recitato ne Il commissario Riccardi; l’annuncio del regista Alessandro D’Alatri.

Lutto nel mondo del teatro e della fiction. Si è spento oggi, 21 marzo 2021, l’attore campano Giuseppe Gavazzi. Molto noto nel mondo del teatro, lo abbiamo visto di recente in tv nella fiction di Rai Uno Il commissario Ricciardi, dove ha interpretato il sagrestano Nanni nella quarta puntata. Ad annunciare la sua scomparsa sui social è stato proprio Alessandro D’Alatri, regista della fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Originario di Portici, in provincia di Napoli, Gavazzi aveva recitano anche ne L’amica geniale.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

È morto l’attore Giuseppe Gavazzi: era il sagrestano Nanni ne Il commissario Ricciardi

Oggi, 21 marzo 2021, è venuto a mancare l’attore campano Giuseppe Gavazzi. I telespettatori Rai lo hanno visto di recente nei panni del misterioso sagrestano Nanni, nella quarta puntata della fiction Il commissario Ricciardi: l’episodio in questione è intitolato Il giorno dei morti”. A dare il triste annuncio della sua scomparsa, attraverso i suoi canali social, è stato proprio Alessandro D’Alatri, regista della serie tv con protagonista Lino Guanciale. Ecco il post apparso sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro D’Alatri (@aledalatri)

“Persona meravigliosa” e “splendido artista”, scrive D’Alatri nella didascalia al post, che in pochissimo tempo è stato invaso dai commenti di fan e colleghi, che hanno voluto ricordare un grande attore, ma soprattutto una grande persona. Attivo in particolare in teatro, dove ha mosso i primi passi sin da giovane, in tv, oltre che ne Il commissario Ricciardi, lo abbiamo visto anche in un’altra fortunata fiction trasmessa dalla Rai, L’amica geniale. Tra gli altri ruoli, ha recitato anche nel film La tenerezza di Gianni Amelio, nel 2017. Alla famiglia dell’attore le nostre più sentite condoglianze.