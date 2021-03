Paul Gascoigne, chi è l’ex moglie: perchè è finito il loro matrimonio

Sapete chi è l’ex moglie di Paul Gascoigne? Ve lo sveliamo noi in questo articolo e vi raccontiamo anche perchè è finito il matrimonio

Paul Gascoigne è stato uno dei calciatori più forti della storia dell’Inghilterra. Egli era un centrocampista ed ha militato anche tra le fila della Lazio. È considerato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, anche se non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale per via dei numerosi infortuni e soprattutto a causa della vita sregolata fuori dal campo. Gazza, com’era soprannominato il calciatore, aveva anche un carattere e una personalità trasgressiva ed eccentrica. Dopo il ritiro, è stato numerose volte al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo accompagnati da disturbi psichici sempre più gravi.

Paul Gascoigne, chi è la ex moglie

Gascoigne è stato sposato dal 1996 al 1998 con Sheryl, dalla quale ha avuto un figlio, Regan, oltre ad aver adottato i figli che la moglie ha avuto da un precedente matrimonio. Sheryl è una personalità televisiva e autrice britannica, salita alla ribalta proprio per il suo matrimonio con Gazza. I due si sono conosciuti intorno al 1990 e si sono sposati – come abbiamo detto – a Hatfield, nell’Hertfordshire, nel luglio 1996. Il loro matrimonio è stato turbolento e di breve durata, terminato con il divorzio due anni dopo. Paul, infatti, aveva avuto problemi con l’alcolismo e pare sia stato addirittura violento nei confronti della ex moglie. La coppia in seguito ha cercato di riconciliarsi ma senza successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Gascoigne (@paul_gascoigne8)

Dopo il divorzio nel 1998, Sheryl ha fatto una campagna per le vittime di violenza domestica, divenendo un personaggio televisivo. Oltre a varie apparizioni televisive, nel 2010 è apparsa nella serie I’m a Celebrity Get … Me Out of Here. Nel 2009 ha pubblicato un libro, Stronger: My Life Surviving Gazza, un racconto autobiografico del suo matrimonio con Gascoigne in cui dichiarava il suo comportamento violento nei suoi confronti. In seguito, ha detto di aver scritto il libro in risposta ai racconti che il suo ex marito aveva pubblicato sulla loro vita insieme.