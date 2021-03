Per la prima puntata di Amici, Sabrina Ferilli ha sfoggiato un look davvero pazzesco, ma sapete il suo prezzo? La cifra è formidabile!

Per la prima puntata del serale di Amici, non poteva non esserci anche lei: Sabrina Ferilli. In attesa di poterla vedere ed ammirare in ‘Svegliati amore mio’, la nuova serie televisiva di cui sarà protagonista indiscussa, l’attrice romana è ritornata sul piccolo schermo. E, soprattutto, in compagnia della sua più grande amica, Maria De Filippi. Proprio nel corso della prima puntata della fase finale del programma, la Ferilli è entrata nello studio televisivo. E non soltanto ha saputo catturare l’attenzione per il ‘crudele’ scherzo di cui è stata destinataria, ma anche per la sua immensa bellezza. Coni indosso un vestito giallo decorato con dei fiori in nero e ai piedi dei bellissimi sandali con lacci intrecciati alle caviglie, la simpaticissima Sabrina ha impressionato davvero tutti. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo del suo look? State tranquilli: ci pensiamo noi!

Sabrina Ferilli, qual è il prezzo del look sfoggiato ad Amici?

La prima puntata di Amici, c’è da ammetterlo, non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Non soltanto perché, a suon di esibizioni, gaffe, simpatici siparietti e tanto altro ancora, l’appuntamento del talent si è rivelato davvero imperdibile, ma anche perché in termini di stile è stato davvero pazzesco. Ce lo ha testimoniato, ad esempio, il look di Maria De Filippi. Che, per la prima puntata del suo programma, ha optato per un outfit casual, ma con un prezzo davvero stellare. E ce lo ha confermato anche Sabrina Ferilli. Entrata nello studio televisivo per promuovere ‘Svegliati amore mio’, l’attrice romana ha incantato tutti con il suo look da urlo. Ed, ovviamente, la sua bellezza. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il vestito sfoggiato dalla Ferilli ad Amici abbia un costo pari a 690.

Un look davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. Ma a voi è piaciuta? A noi decisamente si!