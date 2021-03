Sandra Milo è una famosissima attrice, ma sapete chi è suo figlio Ciro De Lollis: moglie, figli, carriera, sorelle ed anni.

Sandra Milo, diciamoci la verità, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Da poco compiuti i suoi ottantotto anni, la bellissima attrice è la vera e propria regina indiscussa della televisione italiana. Poco meno di un anno fa sul piccolo schermo, in compagnia di sua figlia Debora, in qualità di inviata del programma ‘La Vita in diretta Estate’, la Milo decanta di un successo davvero strepitoso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E, soprattutto, di quanti figli ha. Siete curiosi, però, di conoscere qualche cosa in più su di loro? Recentemente, vi abbiamo parlato di sua figlia Azzurra, ma sapete proprio tutto di Ciro? Certo, l’uomo è balzato al centro dell’attenzione di tutti diversi anni fa quando, nel corso di una trasmissione televisivi, fu protagonista di un ‘crudele’ scherzo a sua madre, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Sandra Milo, chi è suo figlio Ciro De Lollis: cosa sappiamo

Oltre a Debora Ergas ed Azzurra De Lollis, Sandra Milo ha anche un altro maschio: Ciro De Lollis. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Come dicevamo precedentemente, il suo nome è balzato al centro dell’attenzione in seguito ad un ‘crudele’ scherzo fatto in diretta televisiva, ma cosa sappiamo? Vi anticipiamo, purtroppo, che le notizie che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Anche perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon De Lollis abbia scelto una carriera completamente differente da quella della madre. Sembrerebbe, infatti, che Ciro non appartenga affatto al mondo dello spettacolo. Classe 1968, è nato dalla relazione tra Sandra Milo ed Ottavio De Lollis. Non sappiamo, attualmente, che lavoro faccia. E né tantomeno sappiamo se ha canali social. A quanto pare, però, sembrerebbe proprio di no.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sembrerebbe che Ciro sia sposato con Vanessa Ceccarini. E che abbia dato la possibilità a sua madre di diventare nonna.