“C’era una volta…”: è questa la didascali che Alessandro Borghese, celebre e amatissimo chef e personaggio televisivo, ha scelto per accompagnare uno scatto eccezionale del suo passato.

Celebre e talentuoso chef, ma anche volto amatissimo della televisione e dell’intrattenimento italiano: “C’era una volta…”, lo scatto eccezionale dal passato di Alessandro Borghese. Come molti sapranno il conduttore è nato a San Francisco nel 1976 e, dopo il diploma all’American Overseas School of Rome, ha iniziato a lavorare sulle navi da crociera nelle vesti di cuoco. In seguito, si è stabilito a Londra poi a San Francisco e Parigi per perfezionare l’arte della gastronomia. Intorno alla fine del 2017, ha aperto in Italia il suo primo ristorante e, dal 2005, è un volto amatissimo della televisione. Solo qualche giorno fa il pubblico ha appreso che Alessandro Borghese è risultato positivo al Covid, sebbene adesso sembri stare già meglio per fortuna. Ad informare il pubblico è stato lui stesso attraverso Instagram. E, sempre tramite il celebre social, qualche tempo fa, lo chef ha condiviso uno scatto davvero eccezionale: scopriamo insieme di che si tratta!

Alessandro Borghese, scatto eccezionale dal passato

Siamo abituati a vedere Alessandro Borghese con una folta chioma di riccioli scuri e ribelli che sono il suo tratto distintivo, proprio come la curatissima barba e gli occhiali. Nello scatto che il conduttore ha condiviso qualche mese fa, invece, appare del tutto diverso. La foto risale, probabilmente, al periodo in cui lo chef lavorava sulle navi da crociera, come indicherebbe il tag di posizione che ha allegato all’immagine e riporta come località “l’Oceano Atlantico”. A sorprendere i fan, tuttavia, è stato vedere Alessandro Borghese con un taglio di capelli cortissimo e pochissima barba, giusto un accenno di pizzetto e baffi. Curiosi di vedere anche voi lo scatto? Lo trovate qui di seguito!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

Riuscite a riconoscere l’amatissimo chef in questa immagine? Di certo due cose sono rimaste uguali: il suo incredibile fascino e lo splendido sorriso, non trovate anche voi?