I fan di Angela Melillo sono rimasti incantati dalla bellezza della naufraga de L’Isola dei Famosi da piccola: guardate questo post pubblicato poche settimane fa!

L’Isola dei Famosi è iniziato da una settimana esatta: questa sera di 22 marzo 2021 andrà in onda il terzo appuntamento con il reality show. Il programma condotto da Ilary Blasi vede tra i protagonisti Angela Melillo: la showgirl italiana si ritrova al televoto con Akash Kumar. Chi dei due dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi? Intanto siamo qui però per mostrarvi uno scatto davvero inedito, che nessuno aveva mai visto prima. La somiglianza è davvero assurda: siete curiosi di vedere la naufraga da piccolina? Era vestita da fata, date un’occhiata!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Angela Melillo da piccola: spunta una foto inedita, i fan sono rimasti incantati

Angela Melillo da piccola era incantevole, proprio come oggi. La showgirl italiana, classe ’67, ha il profilo Instagram attivo e tra le foto pubblicate ne è spuntata una che ha riempito di dolcezza gli utenti social. Era piccolissima ed era travestita da fata: quel sorriso, così dolce, non l’ha perso con gli anni! Curiosi di vedere la Melillo da bambina? Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Melillo (@angelmelillo)

Come didascalia si legge: “Quel giorno mamma mi ha vestita da fatina e per un po’, ho davvero pensato di poter fare magie. L’avessi saputo prima, quella bacchetta magica non l’avrei mai mollata. L’avrei tenuta stretta stretta per esaudire il più grande dei desideri: avere la capacità di riavvolgere il nastro per ascoltare ancora la sua voce”. Parole davvero dolcissime: i fan le hanno lasciato tantissimi cuori come commento. Questo post ha riempito il cuore di tutti coloro che seguono Angela, oggi naufraga de L’Isola dei Famosi.

La concorrente si ritrova al televoto con Akash Kumar: chi tra lei ed il modello dovranno abbandonare l’Isola? Mancano poche ore e scopriremo , in prima serata, l’esito del verdetto.