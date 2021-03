Angela Melillo è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi, ricordate in quale altro reality l’abbiamo vista? Ne è uscita anche vincitrice.

Insieme ad Elisa Isoardi e a tantissimi altri naufraghi, anche Angela Melillo è partita alla volta dell’Honduras. Ed è diventata una ‘avventuriera’ della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Lontana dal piccolo schermo da diversi anni, la bellissima romana ha deciso di ‘inaugurare’ il suo ritorno proprio nell’adventure reality condotto da Ilary Blasi. Sono trascorsi esattamente sette giorni dal suo primo approdo sull’isola dei ‘rafinados’ e la Melillo ha ampiamente dimostrato di avere proprio la ‘stoffa’ da naufraga. Cosa succederà stasera? Sappiamo che è in nomination con Akash Kumar. E che, almeno fino al momento dell’esito del televoto, le sue sorti sull’Isola sono ancora in bilico. In attesa di scoprirle, vi poniamo domanda: ricordate che questa a L’isola dei Famosi non è affatto la sua prima partecipazione ad un reality? Ebbene, ricordate anche in quale l’abbiamo già vista? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Angela Melillo, sapete che ha vinto un altro famosissimo reality?

Come dicevamo precedentemente, quindi, la partecipazione a L’Isola dei Famosi non è assolutamente la sua prima volta in un reality. Ancora prima di prendere parte all’adventure reality di Canale 5, la bellissima Angela Melillo è stata una concorrente di un altro famosissimo programma. E, vi diremo di più, ne è uscita addirittura vincitrice. Si, avete letto proprio bene: la bella Melillo ha anche già vinto un reality. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: dove l’abbiamo già vista? O, per meglio dire, qual è l’altro reality a cui ha partecipato? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Se vi dicessimo che correva esattamente l’anno 2004 quando Angela Melillo, insieme a Samantha De Grenet, Nadia Rinaldi e tantissimi altri personaggi televisivi, prendeva parte a La Talpa, ci credereste? È proprio qui che, infatti, l’abbiamo vista non soltanto prendere parte a diverse coraggiose prove. E, soprattutto, trionfare.

Cosa ci dite, voi? Ricordavate questo ‘retroscena’ sulla carriera di Angela Melillo?